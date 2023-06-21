Депутаты хотят закрепить обязательный рост расходов на протезы и коляски для инвалидов

Предлагается повысить уровень обеспеченности инвалидов (Законопроект № 381238-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от КПРФ.

Депутаты Государственной Думы С.П.Обухов, О.Н.Алимова, А.В.Корниенко, Н.А.Останина, Д.А.Парфенов, А.В.Куринный.

Содержание предложения

Согласно законопроекту государство гарантирует инвалидам полное нормативное обеспечение техническими средствами реабилитации, в связи с чем, ежегодно проводит увеличение обеспечения соответствующих расходов на величину инфляции и зафиксированного изменения рыночной стоимости различных видов технических средств реабилитации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что с марта 2022 года наблюдается рост цен по отдельным номенклатурным позициям в связи с удорожанием импортных комплектующих. Наибольшее повышение стоимости наблюдается по отдельным видам TCP по следующим группам: в зависимости от типа кресла-коляски — от 10% до 30%, абсорбирующее белье, подгузники — от 10% до 20%, специальные средства при нарушении функций выделения — от 10% до 24%.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.