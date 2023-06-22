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Юзвак Максим
Налоговый мониторинг

Защита прав налогоплательщика в ходе налогового контроля. Диссертации 2020 года

Рассматривается диссертация Козлова Николая Александровича «Защита прав налогоплательщика в ходе налогового контроля».
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Содержание:

  • 00:00 - Начало.

  • 00:16 - Актуальность.

  • 00:41 - Восприятие.

  • 04:05 - Интересные положения (проблемы).

  • 06:26 - Спорные положения.

  • 13:00 - Оформление.

  • 15:30 - Перспективные тему.

  • 16:32 - Конец.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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