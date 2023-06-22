Рассматривается порядок учет некоммерческой организацией расходов на уплату страховых взносов (Письмо Минфина от 11 мая 2023 г. № 03-03-06/3/42616).
Учет некоммерческой организацией расходов на страховые взносы. Письмо Минфин
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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