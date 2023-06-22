Учет некоммерческой организацией расходов на страховые взносы. Письмо Минфин

Самое время – отменить ЕГЭ. Сегодня в Госдуму внесут законопроект об отмене экзамена

Сегодня, 23 июня в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Если законопроект одобрят, то в следующем году выпускники старших классов уже не будут страдать от этого экзамена.