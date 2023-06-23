Налог на СВО, защита трудовых прав мобилизованных, образовательные льготы. Обзор военного права

Военное право за май 2023

Принятие в армию ограниченно годных и лиц с судимостью — Законопроект № 370186-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в период мобилизации, в период военного положения и в военное время на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный годным к военной службе, годным к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годным к военной службе, не имеющим заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Министерством обороны Российской Федерации.

Также законопроект предусматривает, что в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации может быть также заключен со следующими гражданами:

имеющими судимость , за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо преступлений, предусмотренных статьями 205 — 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 275.1, 276 — 280, 281, 282.1 — 282.3, 360, 361 УК;

совершившими преступления небольшой или средней тяжести , в отношении которых предварительное расследование приостановлено;

отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена

В Пояснительной записке указывается, что в ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен.

Первоочередной прием детей добровольцев в детские сады, школы, летние лагеря — Законопроект № 352117-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить право детей добровольцев на первоочередной прием по месту жительства в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, летние оздоровительные лагеря. Также предлагается установить, что данное право сохраняется за детьми военнослужащих и добровольцев, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач.

Отсрочка от армии для отцов детей-инвалидов — Законопроект № 360555-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от армии предоставляется при наличии у лица ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. В Пояснительной записке указывается, что действующая в настоящий момент отсрочка для отцов, имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 3 лет, объективно является недостаточной, так как даже после достижения возраста 3-х лет, ребенок-инвалид продолжает нуждаться в повышенном внимании и уходе.

Для участников СВО отменят экзамены в ВУЗы — Законопроект № 356966-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования.

Приостановление трудового договора мобилизованных и добровольцев — Законопроект № 351406-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается в следующих случаях на время военной службы:

в случае частичной (полной) мобилизации;

по контракту;

по добровольному содействию в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Право участников СВО и членов их семей на работу в гос.органах — Законопроект № 351870-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому мобилизованные граждане, участники специальной военной операции, жены (мужья) указанных категорий граждан, а также члены их семей при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Ресторанный сбор для СВО — Законопроект № 360954-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, связанный с введением ресторанного сбора в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей:

размер ресторанного сбора составляет 1 % от суммы счета за оказанные услуги предприятием (объектом) питания.

Плательщиками ресторанного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, пользующиеся услугами предприятий (объектов) питания.

Ресторанный сбор подлежит зачислению в федеральный бюджет оператором (компания, ИП, оказывающие услуги по организации питания и досуга)

Ресторанный сбор, зачисленный в федеральный бюджет, направляется в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

В Пояснительной записке указывается, что взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членов их семей.

Повышение штрафа за заключение трудового договора с военнообязанным — Законопроект № 368355-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023