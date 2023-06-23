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Обзоры для бухгалтера

Налог на СВО, защита трудовых прав мобилизованных, образовательные льготы. Обзор военного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих. Подготовил обзор самых интересных законопроектов за май 2023 года.
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Налог на СВО, защита трудовых прав мобилизованных, образовательные льготы. Обзор военного права
Изображение от freepik.com

Военное право за май 2023

Принятие в армию ограниченно годных и лиц с судимостью — Законопроект № 370186-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в период мобилизации, в период военного положения и в военное время на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный годным к военной службе, годным к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годным к военной службе, не имеющим заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Министерством обороны Российской Федерации.

Также законопроект предусматривает, что в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации может быть также заключен со следующими гражданами:

  • имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо преступлений, предусмотренных статьями 205 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 275.1, 276280, 281, 282.1282.3, 360, 361 УК;

  • совершившими преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых предварительное расследование приостановлено;

  • отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена

В Пояснительной записке указывается, что в ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен.

Первоочередной прием детей добровольцев в детские сады, школы, летние лагеря — Законопроект № 352117-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить право детей добровольцев на первоочередной прием по месту жительства в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, летние оздоровительные лагеря. Также предлагается установить, что данное право сохраняется за детьми военнослужащих и добровольцев, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач.

Отсрочка от армии для отцов детей-инвалидов — Законопроект № 360555-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от армии предоставляется при наличии у лица ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. В Пояснительной записке указывается, что действующая в настоящий момент отсрочка для отцов, имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 3 лет, объективно является недостаточной, так как даже после достижения возраста 3-х лет, ребенок-инвалид продолжает нуждаться в повышенном внимании и уходе.

Для участников СВО отменят экзамены в ВУЗы — Законопроект № 356966-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования.

Приостановление трудового договора мобилизованных и добровольцев — Законопроект № 351406-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается в следующих случаях на время военной службы:

  • в случае частичной (полной) мобилизации;

  • по контракту;

  • по добровольному содействию в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Право участников СВО и членов их семей на работу в гос.органах — Законопроект № 351870-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому мобилизованные граждане, участники специальной военной операции, жены (мужья) указанных категорий граждан, а также члены их семей при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Ресторанный сбор для СВО — Законопроект № 360954-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, связанный с введением ресторанного сбора в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей:

  • размер ресторанного сбора составляет 1 % от суммы счета за оказанные услуги предприятием (объектом) питания.

  • Плательщиками ресторанного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, пользующиеся услугами предприятий (объектов) питания.

  • Ресторанный сбор подлежит зачислению в федеральный бюджет оператором (компания, ИП, оказывающие услуги по организации питания и досуга)

  • Ресторанный сбор, зачисленный в федеральный бюджет, направляется в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

В Пояснительной записке указывается, что взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членов их семей.

Повышение штрафа за заключение трудового договора с военнообязанным — Законопроект № 368355-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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