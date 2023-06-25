Правила содержания опасных пород собак

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, устанавливающий общие условия содержания и разведения опасных пород собак.

Согласно проекту, право на содержание опасных пород собак получает гражданин, достигший 18 лет.

При этом гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время увеличилось количество случаев нападения на людей (особенно на детей) собак, относящихся к потенциально опасным породам.

Подобные нападения зачастую заканчиваются для человека серьезными травмами, а иногда и смертью.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.