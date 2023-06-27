Законодательные инициативы по защите прав пенсионеров, военных, работников. Правовые новости за май 2023

Рассматриваются законопроекты, направленные на защиту прав граждан.

Пенсионное право

Индексация и пересчет пенсий работающим пенсионерам — Законопроект № 350655-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации страховой пенсии работающих пенсионеров и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Одновременно с этим предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года.

В Пояснительной записке указывается, что принятие настоящего законопроекта позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благосостояния.

Новый орган для рассмотрения пенсионных споров — Законопроект № 358456-8.

В Государственной Думе рассматривается законопроект, которым учреждаются специализированные комиссии по рассмотрению жалоб граждан в связи с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии, об удержаниях из указанной пенсии и о взыскании излишне выплаченных сумм страховой пенсии. В состав указанных комиссий должны входить представители территориальных объединений (ассоциаций) организаций профессиональных союзов, территориальных представительств общественных организаций пенсионеров, прокуратуры субъекта Российской Федерации, Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, аппарата Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации (по одному представителю).

В Пояснительной записке указывается, что Пенсионные споры — одна из наиболее распространенных и вместе с тем сложных категорий споров в сфере социального обеспечения. Данные статистики свидетельствуют о стабильно высоком количестве дел названной категории, рассматриваемых судами общей юрисдикции, причем исковые требования удовлетворяются в 82 процентах случаев.

Досрочная пенсия для многодетных отцов — Законопроект № 363750-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий условия получения досрочной пенсии многодетными отцами. Согласно законопроекту право на досрочную пенсию предоставляется:

женщинам и мужчинам, достигшим возраста 50 лет и 55 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет пять и более детей;

женщинам и мужчинам, достигшим возраста 52 года и 57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет четверо детей;

женщинам и мужчинам, достигшим возраста 53 года и 58 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет трое детей.

В Пояснительной записке указывается, что учитывая конституционный принцип поддержки семьи как союза женщины и мужчины, представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023

Военное право

Принятие в армию ограниченно годных и лиц с судимостью — Законопроект № 370186-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в период мобилизации, в период военного положения и в военное время на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный годным к военной службе, годным к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годным к военной службе, не имеющим заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Министерством обороны Российской Федерации.

Также законопроект предусматривает, что в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации может быть также заключен со следующими гражданами:

имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо преступлений, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних либо преступлений, предусмотренных статьями 205 — 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 275.1, 276 — 280, 281, 282.1 — 282.3, 360, 361 УК; совершившими преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых предварительное расследование приостановлено; отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена

В Пояснительной записке указывается, что в ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен.

Семейное право

Первоочередной прием детей добровольцев в детские сады, школы, летние лагеря — Законопроект № 352117-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить право детей добровольцев на первоочередной прием по месту жительства в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, летние оздоровительные лагеря. Также предлагается установить, что данное право сохраняется за детьми военнослужащих и добровольцев, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач.

Отсрочка от армии для отцов детей-инвалидов — Законопроект № 360555-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от армии предоставляется при наличии у лица ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. В Пояснительной записке указывается, что действующая в настоящий момент отсрочка для отцов, имеющих на иждивении детей — инвалидов в возрасте до 3 лет, объективно является недостаточной, так как даже после достижения возраста 3-х лет, ребенок-инвалид продолжает нуждаться в повышенном внимании и уходе.

Запрет смены пола — Законопроект № 369814-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола. В Пояснительной записке указывается, что без каких-либо препятствий получить справку о транссексуальности (F64.0) и смене пола (087/у) можно во многих частных клиниках по всей России, стоимость такой услуги — до 30 тыс. рублей. По имеющимся свидетельствам родителей пострадавших детей, зачастую получение справок происходит без полагающегося полноценного медицинского обследования, формально и в течение нескольких десятков минут.

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2023

Образовательное право

Для участников СВО отменят экзамены в ВУЗы — Законопроект № 356966-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования.

Любовь к труду — одно из направлений образования — Законопроект № 365972-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в целях усиления роли труда в воспитательном процессе предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

В Пояснительной записке указывается, что формирование правильного отношения к труду - это длительный процесс, имеющий отсроченный результат, — и этот процесс необходимо начинать в детстве.

Трудовое право

Приостановление трудового договора мобилизованных и добровольцев — Законопроект № 351406-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается в следующих случаях на время военной службы:

в случае частичной (полной) мобилизации;

по контракту;

по добровольному содействию в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Право участников СВО и членов их семей на работу в гос.органах — Законопроект № 351870-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому мобилизованные граждане, участники специальной военной операции, жены (мужья) указанных категорий граждан, а также члены их семей при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Дайджест налоговых новостей за май 2023

Финансовое право

Ресторанный сбор для СВО — Законопроект № 360954-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, связанный с введением ресторанного сбора в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей:

Размер ресторанного сбора составляет 1 % от суммы счета за оказанные услуги предприятием (объектом) питания.

Плательщиками ресторанного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, пользующиеся услугами предприятий (объектов) питания.

Ресторанный сбор подлежит зачислению в федеральный бюджет оператором (компания, ИП, оказывающие услуги по организации питания и досуга)

Ресторанный сбор, зачисленный в федеральный бюджет, направляется в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

В Пояснительной записке указывается, что взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членов их семей.

Социальный банковский вклад — Законопроект № 367060-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому банки смогут открывать специальный вклад на основании Договора социального банковского вклада. Открыть такой вклад сможет лицо — получатель мер социальной поддержки:

Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счет по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей.

Выплата процентов по договору социального банковского вклада осуществляется ежемесячно путем.

Размер процентной ставки по договору социального банковского вклада признается равным переменной величине, которая не может быть менее действующей на дату начисления процентов ключевой ставки Банка России, увеличенной на один процентный пункт.

В Пояснительной записке указывается, что Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит создать механизм обеспечения гарантированного дохода по счетам и вкладам малообеспеченных граждан.

Потребительское право

Винный туризм — Законопроект № 365108-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым вводится понятие винного туризма — одно из направлений сельского туризма, предусматривающее посещение туристами винодельческих хозяйств в целях отдыха, ознакомления с историей, культурой, региональными традициями виноградарства и виноделия, деятельностью винодельческих хозяйств и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды, реализацию винодельческими хозяйствами винодельческой продукции, с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.

В Пояснительной записке указывается, что Основная часть винодельческих предприятий — это субъекты малого предпринимательства. Небольшой объем выпускаемой продукции не позволяет им быть представленным в крупных торговых сетях и иметь стабильные источники сбыта, что заставляет малые винодельни искать иные варианты продвижения своей продукции. Одной из таких форм является туристическое (эногастрономическое) направление деятельности.

ТОП-10 Налоговых споров за 2022

Карательное право

Ответственность за продажу гражданам спирта — Законопроект № 351067-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому розничная продажа физическим лицом (за исключением должностных лиц и индивидуальных предпринимателей) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, — влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

В Пояснительной записке указывается, что ответственность физических лиц в случае реализации ими этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством об административных правонарушениях не предусмотрена.

Отмена наказание за отсутствие регистрации по месту жительства — Законопроект № 364836-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отменяется административная ответственность за проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации и за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью введения добровольного и уведомительного порядка реального места проживания граждан вместо института постоянной или временной регистрации. Так, согласно социологическим опросам около 20% граждан не имеют собственного жилья и арендуют комнату или квартиру. В 2017 году не по месту регистрации (постоянной или временной) проживало около 25% граждан в возрасте до 30 лет.

Ответственность работников за несоблюдение коллективного договора — Законопроект № 366888-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время ответственность за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению установлена статьей 5.31 КоАП РФ, предусматривающей ответственность работодателя в виде предупреждения или административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Вместе с тем коллективные договоры и соглашения содержат обязательства, добровольно принимаемые на себя как работодателями, так и работниками, в связи с чем их соблюдение должно обеспечиваться в равной степени всеми сторонами коллективных договоров и соглашений.

Повышение штрафа за заключение трудового договора с военнообязанным — Законопроект № 368355-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В Пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

Административный штраф за пронос телефонов в колонии и изоляторы — Законопроект № 370147-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей средств мобильной связи и коммуникации и (или) комплектующих к ним, обеспечивающих их работу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

В Пояснительной записке указывается, что нелегальный оборот средств сотовой связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах представляет исключительную общественную опасность и впрямую влияет на состояние преступности. Помимо совершения мошенничеств, преступники используют средства мобильной связи для организации других преступлений: координации действий своих сообщников, находящихся на свободе, оказания давления на участников уголовного судопроизводства и т.д. Через лицевые счета абонентских номеров сим-карт, находящихся в пользовании «спецконтингента», происходит обращение безналичных денежных средств, за счет которых осуществляется пополнение т.н. «общака», обеспечивая финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды.

Уголовная ответственность за пронос телефонов в колонии и изоляторы — Законопроект № 370297-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому передача любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей средств мобильной связи и коммуникации и (или) комплектующих к ним, обеспечивающих их работу, совершенная лицом, подвергнутым административному наказанию за такую передачу, — наказывается штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок.

В Пояснительной записке указывается, что по оценке МВД России, значительная доля «телефонных мошенничеств» совершается лицами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и в следственных изоляторах. Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях УИС, их нелегальный оборот продолжает возрастать.

Другое

Президенту РФ и депутатам запретят иметь недвижимость за рубежом — Законопроект № 350183-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия, в отношении круга лиц. К таким лицам относятся: лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, включая Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, судей, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и сенаторы Российской Федерации, отдельные региональные и местные депутаты, а также кандидаты; лица, занимающие отдельные должности государственной гражданской службы; отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и таможни; отдельные должности в Центральном банке и Счетной палате; отдельные должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях; отдельные муниципальные должности.

В Пояснительной записке указывается, что в сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжают только усиливаться.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2022