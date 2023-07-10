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Юзвак Максим
НДС

Пересчет валюты в целях НДС

Рассматривается момент пересчета валюты в рубли в целях НДС при приобретении у иностранного лица товаров, работ и услуг.
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Новость связана с последствиями по НДС при приобретении товаров у иностранного поставщика (письмо Минфина от 3 мая 2023 г. № 03-07-08/40934).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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