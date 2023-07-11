Обзор практики Конституционного Суда по налогам за 2022

Общие вопросы

Постановление от 23 июня 2022 г. № 26-П (В.В. Соловьева)

Основание для обращения: пункт 5 части 1 статьи 12 закона «Об исполнительном производстве» и абзац второй пункта 1 статьи 47 НК противоречат статьям 2, 6 (часть 2), 15 (части 1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2), 35 (части 1-3), 45, 46 (части 1 и 2) и 55 (части 1 и 2) Конституции, поскольку позволяют взыскивать недоимку по налогам, страховым взносам, числящуюся за лицом, прекратившим статус индивидуального предпринимателя, за счет средств его заработной платы (иными словами, не за счет доходов от предпринимательской деятельности) на основании акта налогового органа (т.е. в отсутствие судебного решения), что ведет к неправомерному ограничению права собственности.

Позиция Суда: Признать пункт 5 части 1 статьи 12 закона «Об исполнительном производстве» и абзац второй пункта 1 статьи 47 НК — как допускающие исполнение постановления налогового органа о взыскании задолженности по налогам, страховым взносам, а также пеней за счет иного имущества налогоплательщика — индивидуального предпринимателя путем удержания денежных средств из заработной платы гражданина, прекратившего статус индивидуального предпринимателя к моменту вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об обращении взыскания на заработную плату, — соответствующими Конституции, поскольку в системе действующего правового регулирования предусмотрены гарантии судебной защиты и обеспечения базовых жизненных потребностей такого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Определение от 27 декабря 2022 № 3271-О (КАСКАД-ТЕЛЕКОМ)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения позволяют налоговому органу составлять акт налоговой проверки, принимать решения по результатам такой проверки и по результатам рассмотрения апелляционной жалобы налогоплательщика, а также принимать решение о принудительном взыскании сумм налога, пени и штрафа без соблюдения каких-либо определенных сроков.

Позиция Суда: несоблюдение налоговым органом соответствующих сроков не влечет изменения порядка исчисления сроков на принятие мер по взысканию налога, пеней, штрафа в принудительном порядке, носящих самостоятельный характер и исчисляемых исходя из той продолжительности сроков совершения упомянутых действий, которая установлена иными положениями НК —в частности, статьями 46-48, непосредственно определяющими порядок принудительного взыскания соответствующих сумм (определения от 20 апреля 2017 года № 790-О, от 29 сентября 2020 года № 2318-О и др.).

Проверка же обоснованности правоприменительных решений, в том числе в части проверки соблюдения налоговым органом порядка и сроков проведения мероприятий налогового контроля, не относится к компетенции КС.

Налоговый контроль

Определение от 7 апреля 2022 г. № 821-О (Платина Кострома)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение не соответствует Конституции, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, оно позволяет налоговым органам произвольно истребовать у налогоплательщика документы и сведения о его хозяйственной деятельности за несколько налоговых периодов без проведения налоговых проверок, без указания конкретных сделок и обоснования необходимости их истребования.

Позиция Суда: Оспариваемое положение пункта 2 статьи 93.1 НК редусматривает право должностного лица налогового органа истребовать документы (информацию) без назначения налоговой проверки в случае, если возникает обоснованная необходимость получения сведений по конкретной сделке, притом что такая необходимость должна определяться не произвольно, а в рамках, установленных законодательством о налогах и сборах применительно к составу документов (информации), которые могут быть истребованы.

При этом названная норма закрепляет обязательное условие: документы (информация) как предмет истребования должны относиться именно к сделке, а не ко всей деятельности налогоплательщика, не к ее части или периоду, не к налоговому периоду и т.п.

Определение от 31 марта 2022 г. № 500-О (ПГ Инжиниринг)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение не соответствует Конституции, поскольку допускает выемку документов у контрагента налогоплательщика, в отношении которого проводится выездная налоговая проверка.

Позиция Суда: Данное регулирование подлежит применению с учетом действия принципа недопустимости причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля (статьи 35 и 103 НК).

Таким образом, оспариваемое законоположение, направленное на обеспечение осуществления налоговыми органами контроля за исполнением налоговых обязательств, не отменяет действие прав и гарантий, предоставленных налогоплательщикам (их контрагентам) в рамках проведения мероприятий налогового контроля, а следовательно, вопреки мнению заявителя, оно не может рассматриваться как нарушающее его конституционные права в указанном аспекте.

Определение от 24 февраля 2022 г. № 490-О (Вымпел-Коммуникации)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение не соответствует Конституции, поскольку позволяет налоговым органам истребовать во внесудебном порядке у оператора связи детализацию звонков абонентов, относящуюся к конкретным абонентским номерам, нарушая тем самым тайну связи.

Позиция Суда: оспариваемое положение НКне предполагает произвольное и неограниченное право налогового органа на получение информации у оператора связи, а следовательно, само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Определение от 29 сентября 2022 г. № 2575-О (Пакинг Групп)

Основание для обращения: подтверждена законность оспариваемых действий налогового органа. Как установили суды, налоговый орган произвел изъятие документов уклоняющегося от участия в мероприятиях налогового контроля ООО «Пакинг Групп» у аффилированного с ним лица —ООО «ПГ Инжиниринг».

Оспариваемое позволяет налоговому органу без законных оснований осуществлять выемку документов и предметов у контрагента налогоплательщика.

Позиция Суда: как указал КС в определении от 31 марта 2022 года № 500-О, данное регулирование подлежит применению с учетом действия принципа недопустимости причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля (статьи 35 и 103 НК).

Практика Конституционного Суда по налогам за 2022

Налоговые споры

Определение от 31 мая 2022 г. № 1153-О (Гущин С.Г.)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения противоречат Конституции, поскольку препятствуют бывшему генеральному директору организации, привлеченной к налоговой ответственности, оспаривать соответствующее решение налогового органа.

Позиция Суда: Оспариваемые законоположения НК предусматривают право участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, на обжалование ненормативных актов налоговых органов, а также порядок такого обжалования.

При этом в силу статьи 9 НК к участникам налоговых правоотношений, в частности, отнесены налогоплательщики, плательщики сборов, плательщики страховых взносов и налоговые агенты.

Само по себе такое регулирование не может рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы заявителя, поскольку именно налогоплательщик вступает в налоговые правоотношения и взаимодействует с налоговыми органами по вопросам уплаты налогов, в том числе в рамках осуществления соответствующих контрольных мероприятий.

При этом указанные законоположения не препятствуют судебной защите бывшим руководителем налогоплательщика своих прав в случае предъявления к нему самостоятельных требований, связанных с нарушением таким налогоплательщиком налогового законодательства.

Определение от 28 апреля 2022 г. № 1124-О (БайкалНефтеЦентр)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения противоречат Конституции, поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они позволяют признавать производством подакцизных товаров такое смешение двух или более товаров, при котором получается подакцизный товар со ставкой акциза, превышающей хотя бы одну из ставок акциза по товарам, использованным в качестве сырья или материала.

Позиция Суда: представленные ООО «БНЦ» судебные акты, касающиеся оспаривания им писем Министерства финансов, были приняты в порядке абстрактного нормоконтроля и не свидетельствуют о наличии конкретного дела, в котором разрешался затрагивающий конституционные права и свободы заявителя вопрос на основе оспариваемых положений НК.

Таким образом, жалоба заявителя, как не отвечающая критерию допустимости обращений в КС, не может быть принята КС к рассмотрению.

Налоговая ответственность

Определение от 29 сентября 2022 № 2585-О (Российское молоко)

Основание для обращения: оспариваемое положение создает правовую неопределенность в вопросе определения даты начала течения срока давности привлечения к ответственности за неуплату или неполную уплату налога на прибыль..

Позиция Суда: В соответствии с пунктом 1 статьи 113 НК применительно к правонарушению, предусмотренному статьей 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)» данного Кодекса, срок давности привлечения к ответственности исчисляется со следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это правонарушение.

По налогу на прибыль налоговым периодом признается календарный год (пункт 1 статьи 285 НК); при этом налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (пункт 1 статьи 287 и пункт 4 статьи 289 этого же Кодекса).

Следовательно, при совершении налогоплательщиком в 2018 году правонарушения, представляющего собой неуплату или неполную уплату налога на прибыль за 2017 год, срок привлечения его к ответственности, составляющий 3 года, начинает свое течение с 1 января 2019 года.

Таким образом, оспариваемое АО «ГК «РОСМОЛ» законоположение, принятое законодателем в рамках его дискреции по определению пределов публичного преследования за совершение налоговых правонарушений, не содержит неопределенности в указанном аспекте, а потому не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя.

Ответственность

Определение от 31 марта 2022 г. № 816-О (Алганов Д.Н.)

Основание для обращения: часть первая статьи 9, статья 10, пункт 1 примечаний к статье 199 УК не соответствуют статье 54 (часть 2) Конституции в той мере, в какой они по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, лишают лицо права на применение в его отношении уголовного закона, имеющего обратную силу (в частности, закона от 29 июля 2017 года № 250-ФЗ).

Также заявитель просит признать не Конституциипункт 21 части четвертой статьи 47 УПК, связывая нарушение своих конституционных прав с отказом судов вызвать и допросить свидетелей защиты, опровергающих версию следствия по уголовному делу.

Кроме того, заявитель настаивает на проверке соблюдения конституционности применения закона в принятых судебных решениях, которые, как он утверждает, лишили его права на судебную защиту прав и свобод, а также на законный, обоснованный и справедливый приговор.

Позиция Суда: Законом от 1 апреля 2020 года № 73-ФЗ этот пункт был изложен в новой редакции, согласно которой крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах 3 финансовых лет подряд 15 миллионов рублей, а особо крупным размером — сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 45 миллионов рублей.

Таким образом, внесенные изменения исключили возможность отнесения суммы неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, превышающей за период в пределах 3 финансовых лет подряд 15 миллионов рублей, но не свыше45 миллионов рублей, к особо крупному размеру, являющемуся квалифицирующим признаком такого преступления, а потому по-новому определили характер и степень общественной опасности преступлений и правовой статус лиц, их совершивших, что подлежит оценке судами с учетом требований статьи 10 УК, предполагающих необходимость применения всей совокупности норм УК — как общей, так и особенной его частей.

Тем самым в уголовно-правовых отношениях обеспечивается реализация принципов справедливости (преамбула Конституции, статья 6 УК) и равенства всех перед законом и судом (статья 19 Конституции, статья 4 УК).

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023

НДС

Определение от 24 февраля 2022 г. № 447-О (Глобал Инвест)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения по смыслу, приданному им правоприменительной практикой, предусматривают обязанность налогового органа начислить проценты за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость только в ситуации, если налогоплательщик до вынесения решения по итогам проверки представил заявление о возврате налога.

Позиция Суда: В силу положений статьи 176 НК одним из элементов механизма возмещения налога на добавленную стоимость — как результатом превышения по итогам налогового периода суммы налоговых вычетов над общей суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения, — является начисление процентов исходя из ставки рефинансирования ЦБ в случае нарушения налоговым органом сроков возврата суммы налога (пункты 1 и 10).

Учитывая, в частности, то обстоятельство, что решение о зачете (возврате) суммы налога принимается налоговым органом одновременно с вынесением решения о возмещении суммы налога (полностью или частично), реализация правила о начислении процентов связывается законодателем с необходимостью представления налогоплательщиком заявления о зачете или возврате суммы налога до дня вынесения решения о возмещении суммы налога (пункты 6 и 11.1).

Налог на прибыль

Определение от 28 апреля 2022 г. № 1089-О (Профит Центр Плюс)

Основание для обращения: оспариваемая норма не Конституции, поскольку по смыслу правоприменительной практики она признает ликвидацию кредитора основанием для списания кредиторской задолженности в целях налогообложения без учета прав участников такого кредитора на получение имущества.

Позиция Суда: В силу оспариваемого положения НК суммы задолженности налогоплательщика перед кредиторами по общему правилу относятся к внереализационным доходам в случае списания данных сумм в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям (пункт 18 части второй статьи 250).

Такие юридически значимые основания, свидетельствующие с высокой долей вероятности о прекращении обязательства налогоплательщика перед кредитором, подлежат установлению с учетом норм гражданского законодательства.

В частности, обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.) (статья 419 ГК).

При этом согласно пункту 9 статьи 63 названного Кодекса ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В случае если впоследствии (после списания сумм кредиторской задолженности) возникнут обстоятельства, указывающие на наличие законных оснований для исполнения обязательства, налогоплательщик не лишен возможности скорректировать свои налоговые обязательства в установленном порядке (пункт 1 статьи 252 и статья 265 НК).

Постановлениеот 31 марта 2022 г. № 13-П (Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга)

Основание для обращения: Подпункт 3 пункта 2 статьи 256 НК не соответствует статьям 2, 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 34, 35 (части 1-3) и 55 (часть 3) Конституции в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования во взаимосвязи с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 и абзацем вторым пункта 1 статьи 256 НК и с учетом их истолкования в правоприменительной практике в силу своей неопределенности не позволяет однозначно определить возможность начисления унитарным предприятием амортизации имущества, полученного им в хозяйственное ведение (оперативное управление) от собственника, использовавшего бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений для приобретения (создания) данного имущества (соответствующих объектов государственной (муниципальной) собственности).

Позиция Суда: Признать подпункт 3 пункта 2 статьи 256 НК не противоречащим Конституции, поскольку, по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования, он предполагает необходимость исключения налогоплательщиком — государственным (муниципальным) унитарным предприятием из состава амортизируемого имуществ — для целей начисления и уплаты налога на прибыль организации — объектов государственной (муниципальной) собственности, приобретенных (созданных) собственником в результате осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений и переданных ему в хозяйственное ведение (оперативное управление), на основе решений органов публичной власти, только при условии, что из таких решений явным и недвусмысленным образом следует, что бюджетные средства расходовались на конкретные объекты именно для целей пополнения имущества унитарного предприятия и только в той части стоимости имущества, в какой в его создании не были использованы средства самого унитарного предприятия.

Комментарий к налоговым спорам за май 2023

Налог на имущество

Определение от 9 июня 2022 г. № 1450-О (Международный аэропорт Сабетта)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение с учетом толкования, данного ему судами в конкретном деле с его участием, не позволяет уменьшить налоговую базу по налогу на имущество хозяйственному обществу, которое приобрело сооружения инфраструктуры воздушного транспорта по возмездной сделке, поставив их на учет в качестве основных средств.

Указанный подход — притом что в отношении унитарных предприятий такое ограничение правоприменительной практикой не предъявляется — свидетельствует, по мнению заявителя, о нарушении принципа равенства налогоплательщиков.

Позиция Суда: законодатель в оспариваемой норме (пункт 6 статьи 376 НК) со всей определенностью связал возможность льготного налогообложения с осуществлением инвестиций именно в форме капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов аэропортовой инфраструктуры, исключив из числа оснований для применения льготы осуществление инвестиций в иных формах, в частности путем приобретения таких объектов по возмездным сделкам.

Указанная дифференциация, вопреки доводам жалобы, не лишена экономических оснований, поскольку именно инвестиционная деятельность, направленная на создание новых объектов инфраструктуры или обновление уже существующих, — ведущая, в конечном счете, к увеличению общественного благосостояния — сопряжена со значительными затратами и существенными рисками ввиду отсутствия на начальном этапе инвестиционного проекта гарантий его финансовой успешности.

Определение от 17 мая 2022 г. № 1136-О (Ибрагимов А.Х.)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение противоречит статье 57 Конституции, поскольку влечет увеличение налогового бремени для налогоплательщика, который в записи ЕГРН указан в качестве единственного правообладателя объекта имущественного налогообложения, но является участником общей совместной собственности супругов на данный объект.

Позиция Суда: Действующее правовое регулирование не исключает регистрации права общей совместной собственности супругов на недвижимое имущество — объект налогообложения.

Следовательно, указанный в ЕГРН режим права собственности на объект налогообложения (совместная или индивидуальная) определяется не органами государственной регистрации, а субъективным выбором супругов.

С учетом того что именно ЕГРН служит источником информации о юридических фактах, которые признаются в качестве подтверждающих возникновение налоговой обязанности, а также поскольку осуществление супругами по своему усмотрению имущественных прав, совершение ими тех или иных действий подразумевает и соответствующие правовые последствия, в том числе в налоговой сфере, — отсутствуют основания полагать, что пункт 2 статьи 408 НК нарушает конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Определение от 31 марта 2022 г. № 507-О (Чернова С.А.)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения не позволяют плательщикам налога на имущество физических лиц применять критерии, предусмотренные для налогоплательщиков-организаций в целях включения налогооблагаемого объекта в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Позиция Суда: Такое регулирование — с учетом действия основных начал законодательства о налогах и сборах — позволяет названным органам власти обеспечить соблюдение гарантий для налогоплательщиков физических лиц, а именно осуществлять дифференцированный подход в определении уровня налоговой нагрузки на граждан по налогу на имущество физических лиц, принимая во внимание как экономические, социальные и иные особенности отдельных муниципальных образований, так и фактическую способность налогоплательщиков к уплате налога (пункт 1 статьи 3 НК).

Определение от 21 ноября 2022 № 3165-О (Ирис)

Основание для обращения: оспариваемая норма позволяет произвольно, без учета фактического использования здания относить его к объектам недвижимого имущества, подлежащим налогообложению исходя из кадастровой стоимости.

Позиция Суда: Положения статьи 378.2 НК не лишают налогоплательщиков возможности при разрешении споров представлять доказательства, указывающие на несоответствие принадлежащего им имущества критериям, установленным оспариваемым регулированием.

Исходя из этого, а также учитывая, что, как указали суды в деле ООО «Ирис», общество, будучи сособственником земельного участка, не было лишено возможности инициировать изменение вида его разрешенного использования, оспариваемое законоположение само по себе не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Определение от 12 июля 2022 г. № 1716-О (Нижегородская Фитнес Группа)

Основание для обращения: пункт 7 статьи 378.2 НК не соответствует статьям 8, 15 и 57 Конституции в той мере, в какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, он исключает исчисление налоговой базы по налогу на имущество организаций в интересах налогоплательщика исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, который соответствует критериям пункта 4 статьи 378.2 этого Кодекса, но не включен в региональный перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Позиция Суда: законодательные решения, направленные на увеличение уровня налоговой нагрузки на объекты условно дорогостоящей коммерческой недвижимости с установлением приоритета в использовании кадастровой стоимости при определении налоговой базы по таким объектам, сами по себе не опровергают обоснованность (экономическую) ее исчисления на общих условиях (по среднегодовой стоимости) в случаях, когда отсутствуют нормативно закрепленные условия применения в этих целях кадастровой стоимости.

ТОП-10 Налоговых споров за 2022

Земельный налог

Определение от 27 января 2022 г. № 25-О (Финко)

Основание для обращения: ООО ПТК «Финко», не соглашаясь с установленным размером кадастровой стоимости земельного участка, полагает, что она была незаконно увеличена судом апелляционной инстанции на размер налога на добавленную стоимость.

Позиция Суда: Как неоднократно указывал КС, положения НК не предусматривают при определении кадастровой (рыночной) стоимости имущества ее увеличение на сумму налога на добавленную стоимость (определения от 23 апреля 2020 года № 818-О, от 28 мая 2020 года № 1110-О, от 25 ноября 2020 года№ 2821-О и др.).

Страховые взносы

Определение от 21 ноября 2022 г. № 3206-О (А.П. Даньков)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения позволяют взыскивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с адвокатов - получателей пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности по закону от 12 февраля 1993 года № 4468-1 за периоды, предшествующие принятию закона от 30 декабря 2020 года № 502-ФЗ, при отсутствии у них возможности реализации пенсионных прав по достижении пенсионного возраста..

Позиция Суда: Во исполнение постановления от 28 января 2020 года № 5-П был принят закон от 30 декабря 2020 года № 502-ФЗ, исключивший адвокатов, получающих пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, из числа страхователей и застрахованных лиц с предоставлением им права добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Таким образом, указанные лица были освобождены от обязанности по уплате за себя страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с даты вступления в силу названного закона, а именно с 10 января 2021 года.

Оспариваемые законоположения установлены законодателем в пределах его полномочий и, определяя круг лиц, относящихся к страхователям по обязательному пенсионному страхованию, являются необходимым элементом правового механизма, направленного на реализацию прав граждан на пенсионное обеспечение.

Кроме того, само по себе отнесение адвокатов из числа военных пенсионеров к страхователям по обязательному пенсионному страхованию в постановлении от 28 января 2020 года № 5-П было признано КС не противоречащим Конституции.

Определение от 22 сентября 2022 г. № 2099-О (Д.В. Горячев)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение с учетом практики его применения возлагает на адвоката обязанность по уплате страховых взносов до момента (определяемого как внесение сведений в реестр адвокатов и получение удостоверения адвоката), когда он может на законных основаниях начать осуществлять свою профессиональную деятельность.

Позиция Суда: опираясь на перечисленные законодательные и подзаконные нормы и руководствуясь пунктом 1 статьи 11 НК, согласно которому институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства, используемые в данном Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено данным Кодексом, можно сделать однозначный вывод о том, что действующее правовое регулирование (равно как и действовавшее во время применения к заявителю оспоренного законоположения) исходит из признания датой приобретения статуса адвоката для целей постановки на налоговый учет даты принесения (принятия) им присяги адвоката.

Вопреки утверждению заявителя — вовсе не вытекает то, что до отражения необходимых сведений в соответствующем реестре и выдачи адвокату, принявшему присягу, удостоверения, подтверждающего его статус, он полностью лишен права осуществлять адвокатскую деятельность, что, по сути, находит подтверждение в статьях 2 (пункты 2 и 3), 6 (пункт 3) и 6 (пункт 1) закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которым, оказывая юридическую помощь, адвокат с момента обретения соответствующего статуса вправе в том числе давать консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме, составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации адвокатские запросы, совершать иные действия, не противоречащие законодательству.

НДПИ

Определение от 31 марта 2022 г. № 530-О (Уральский щебень)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения носят неопределенный характер, что позволяет признавать объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых не само добытое полезное ископаемое (строительный камень), а продукт его переработки, которым является щебень.

Позиция Суда: для корректного определения объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых правоприменительным органам требуется в каждом случае установить, является ли конкретная операция частью технологического цикла по добыче, т.е. извлечению полезного ископаемого из недр (или же по переработке его в качественно иную продукцию), а равно является ли содержащаяся в добытой породе продукция первой по своему качеству, соответствующей требованиям применимых стандартов (или же таковой является продукция, полученная путем ее дальнейшей переработки) (определение КС от 11 марта 2021 года № 375-О).

Тем самым при определении добытого полезного ископаемого в целях налогообложения необходимо принимать во внимание в совокупности сведения, содержащиеся в лицензии на пользование недрами, техническом проекте разработки месторождения, данных государственного баланса запасов полезных ископаемых, стандартах качества полезного ископаемого и иных документах налогоплательщика, являющегося недропользователем.

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

Определение от 8 декабря 2022 г. № 3217-О (Мурманский траловый флот)

Основание для обращения: оспариваемое положение пункта 2 статьи 333.7 НК, будучи недостаточно определенным, позволяет правоприменительным органам произвольно требовать от плательщиков сборов за добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов представления документов, не указанных непосредственно в нормах действующего законодательства..

Позиция Суда: используемое в оспариваемом законоположении понятие «сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов» — и по своему буквальному смыслу, и в системе правового регулирования — не может пониматься иначе как включающее в свой объем актуальные сведения о полученных разрешениях, т.е. с учетом внесенных в них установленным порядком изменений (при наличии таковых).

При этом вытекающая из данного положения обязанность представлять в налоговый орган сведения обо всех вносимых в разрешение изменениях — а не только, например, касающихся изменения квоты добычи — призвана, с одной стороны, свести к минимуму какое-либо административное усмотрение налоговых органов и их должностных лиц в вопросе о перечне таких сведений, а с другой стороны, позволить указанным органам дать самостоятельную правовую оценку тому, как внесение каждого из таких изменений влияет на размер фискальной обязанности плательщика сбора.

С учетом сказанного оспариваемое законоположение не может рассматриваться как недостаточно определенное или избыточно ограничивающее права заявителя.

Госпошлина

Определение от 31 мая 2022 г. № 1154-О (Агроторг)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение противоречит статье 57 Конституции, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, позволяет произвольно решать вопрос о размере подлежащей уплате государственной пошлины при регистрации дополнительного соглашения к договору, подлежащему государственной регистрации.

Позиция Суда: федеральный законодатель определил размер государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, сделок с объектом недвижимости, предполагающих внесение записи в ЕГРН о правах, а также за внесение изменений в записи указанного реестра.

Пункт 22 пункта 1 статьи 333.33 НК, принятый федеральным законодателем в пределах его дискреционных полномочий, — с учетом его буквального содержания — предполагает взимание государственной пошлины с организаций в размере 22 000 рублей, в частности за государственную регистрацию сделок с объектом недвижимости, если такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с законом.

Следовательно, оспариваемое законоположение не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Дайджест налоговых новостей за май 2023