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Юзвак Максим
Криптовалюта

НДФЛ и УСН при продаже криптовалюты. Какой налог надо платить

В законодательстве, в том числе, в НК РФ, не определен правовой статус криптовалют. Рассмотрим последствия по НДФЛ и упрощенной системе налогообложения при продаже криптовалюты.
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Рассматриваются последствия по НДФЛ и упрощенной системе налогообложения при продаже криптовалюты (Письмо ФНС России от 26 мая 2023 № СД-4-3/6639@).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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