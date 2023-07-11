Рассматриваются последствия по НДФЛ и упрощенной системе налогообложения при продаже криптовалюты (Письмо ФНС России от 26 мая 2023 № СД-4-3/6639@).
НДФЛ и УСН при продаже криптовалюты. Какой налог надо платить
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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