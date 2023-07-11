НДФЛ и УСН при продаже криптовалюты. Какой налог надо платить

Платежи по QR-коду необязательно вводить, но без них никуда

Сейчас активно развивается оплата по QR-кодам. Нам предпринимателям это выгодно, конечно, просто как факт, что экономишь на процентах за эквайринг. Не для всех покупателей это актуально, а если еще и своих продавцов попросишь стимулировать на такую оплату, будут жалобы, так как известно, что по QR-коду, по СБП, кэшбэка клиент не получит. Но все же подключить стоит.