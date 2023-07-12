Омбудсмен по инвалидам, система реабилитации, сохранение доплаты к пенсии в обзоре прав инвалидов

Права инвалидов за июнь 2023

Обязательное увеличение расходов на инвалидов — законопроект № 381238-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому государство гарантирует инвалидам полное нормативное обеспечение техническими средствами реабилитации, в связи с чем, ежегодно проводит увеличение обеспечения соответствующих расходов на величину инфляции и зафиксированного изменения рыночной стоимости различных видов технических средств реабилитации.

В пояснительной записке указывается, что с марта 2022 года наблюдается рост цен по отдельным номенклатурным позициям в связи с удорожанием импортных комплектующих.

Наибольшее повышение стоимости наблюдается по отдельным видам TCP по следующим группам: в зависимости от типа кресла-коляски — от 10% до 30%, абсорбирующее белье, подгузники — от 10% до 20%, специальные средства при нарушении функций выделения — от 10% до 24%.

Омбудсмен по правам ветеранов и инвалидов — законопроект № 385071-8

В Госдуме рассматривается законопроект об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в РФ.

В задачи уполномоченного будет входить:

защита прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов инвалидов и ветеранов органами власти

содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

взаимодействие с общественными организациями инвалидов и общественными организациями ветеранов

участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов

В пояснительной записке указывается, что введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов и ветеранов в лице независимого Уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов и ветеранов в обществе.

Военнослужащие, получившие инвалидность, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение — законопроект № 390952-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому военнослужащие — граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в порядке, продолжительностью до 4 месяцев.

Реабилитация и абилитация инвалидов — законопроект № 390962-8

В Госдуме рассматривается законопроект, направленный на внедрение системы реабилитации и абилитации инвалидов.

Согласно законопроекту, реабилитация инвалидов — система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

Абилитация инвалидов — система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время законодательством о социальной защите инвалидов предусмотрены направления реабилитации и абилитации инвалидов, однако механизма их реализации, условий комплексного предоставления таких услуг не установлено, полномочия федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов РФ закреплены фрагментарно.

Это приводит к тому, что инвалиды после установления инвалидности и формирования рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и ребенка-инвалида (далее — ИПРА) не получают в полном объеме комплексных услуг по реабилитации и абилитации, оказание которых предусмотрено в различных законодательных и иных нормативных правовых актах.

Участникам студенческих отрядов сохранят доплату к пенсии — законопроект № 375537-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому, социальная доплата к пенсии по потере кормильца и по инвалидности выплачивается лицам за периоды получения ими выплат за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг.

В пояснительной записке указывается, что студенческие отряды способствуют патриотическому и трудовому воспитанию, получению первых навыков труда, в том числе профориентации у несовершеннолетних.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023