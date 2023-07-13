Парковка для беременных, места в детсадах, сертификат новорожденного. Обзор семейного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права семей

Семейное право за июнь 2023

Компенсация за отсутствие мест в детском саде — Законопроект № 371469-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родители (законные представители) по их письменному заявлению имеют право на получение выплаты из средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого ребенку, состоящему на учете на получение дошкольного образования, не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации. В Пояснительной записке указывается, что проблема нехватки садов важна потому, что не позволяет женщинам раньше возвращаться на работу и оставаться экономически активными. По некоторым данным каждая третья мать дошкольника не выходит на работу, а сидит с ребёнком дома. Труднее всего дела обстоят в Севастополе, Северной Осетии и Дагестане. Там на работу вышло в районе 40% матерей детей дошкольного возраста.

Первоочередное предоставление мест в детсадах детям медработников — Законопроект № 376144-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому детям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, предоставляются в первоочередном порядке места в государственных дошкольных образовательных организациях и муниципальных дошкольных образовательных организациях. В Пояснительной записке указывается, что реализация данной меры поддержки положительно повлияет на процесс закрепления медицинских кадров в государственных и муниципальных медицинских организациях, что, в свою очередь, имеет стратегическое значение в условиях перехода перспективных медицинских работников в систему частного здравоохранения.

Сертификат для новорожденного ребенка — Законопроект № 372999-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается право на сертификат для новорожденного ребенка — именной документ, позволяющий приобрести на выделенную денежную сумму нуждающимся в социальной поддержке семьям товары первой необходимости для новорожденного ребенка. Номинальная стоимость сертификата для новорожденного ребенка ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорожденного ребенка, включая детскую коляску, одежду, предметы гигиены. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта, направленного на повышение уровня и качества жизни семей, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, динамику рождаемости.

Бесплатная парковка для беременных женщин — Законопроект № 380005-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Взимание платы за пользование платной парковкой за первый час стоянки не допускается в отношении транспортных средств, управляемых беременными женщинами, вставшим на учет в женской консультации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Беременная» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр беременных. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время беременные женщины сталкиваются с трудностями при поиске подходящего места для парковки. Они испытывают дискомфорт и опасность при необходимости переходить через переполненную парковку, которая может быть заполнена транспортом, и не иметь возможности припарковаться ближе к месту назначения. Это может привести к увеличению стресса и риску для здоровья и благополучия беременных женщин, что может повлечь негативные последствия для вынашиваемого плода ребенка.

Новый порядок расчета выплат при гибели военнослужащего — Законопроект № 392228-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывать погибшего (умершего) военнослужащего. В Пояснительной записке указывается, что расчет ежемесячной денежной компенсации осуществляется с учетом количества членов семьи, включая погибшего (умершего) военнослужащего, тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным.

Имущественный вычет при приобретении автомобиля для семьи — Законопроект № 377357-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется имущественный налоговый вычет в размере 13 % от суммы фактически произведенных налогоплательщиком расходов, для семей воспитывающих двух и более детей, на приобретение легкового автомобиля произведённого на территории Российской Федерации, приобретенного для личных и семейных нужд, если такие расходы не превышают 2 000 000 миллионов рублей. В Пояснительной записке указывается, что расширение мер поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, создает социально-экономическим условие, благоприятствующее рождению, содержанию и воспитанию нескольких детей. Многие семьи нуждаются также в транспортном средстве, особенно в больших городах. Автомобиль — это не роскошь, а необходимость. Решая проблему обеспеченности семей с двумя и более детьми личным транспортом, дополнительно оказывается поддержка отечественным производителям автомобилей.

Ограничение заключения под стражу для женщин и несовершеннолетних — Законопроект № 381316-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому к несовершеннолетнему, а также к женщине, имеющей малолетнего ребенка, заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если такое лицо подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступления средней тяжести насильственного характера. В Пояснительной записке указывается, что до настоящего времени законодательство Российской Федерации не возлагало на суд обязанность при решении вопроса о ее избрании учитывать, связано ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, с применением насилия или угрозой его применения.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023