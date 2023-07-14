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Обзор налоговых новостей

Налоговые итоги за июнь 2023. Налоговые законопроекты

Рассмотрим самые значимые налоговые события за июнь. Какие интересные законопроекты предложили депутаты по налогам?
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Рассматриваются налоговые события за месяц

1. Налоговые законопроекты

Центральным событием июня стало официальное опубликование параметров налога на сверхприбыль. Введение налога оформляется двумя правительственными законопроектами:

  • Первый направлен на согласование положений Налогового кодекса с новым налогом. Так, вводится понятие разовых налогов, которые могут регулироваться отдельными законодательными актами (Законопроект № 379177-8).

  • Второй непосредственно содержит элементы налога на сверхприбыль (Законопроект № 379248-8)

Первоначальное знакомство с нормами о налоге на сверхприбыль сразу показывает, что законопроект получился «сырой». Это подтверждается позицией комитета Госдумы по бюджету и налогу. Несмотря на общую поддержку, Комитет отмечает значительное количество вопросов, которые не урегулированы должным образом в проекте (подача уточненной декларации, возврат налога и др.)

Таким образом, следует ожидать внесения значительных дополнений в первоначальный вариант законопроекта.

Среди других правительственных поправок следует отметить введение освобождения от НДС реализации туроператорами туристских продуктов (Законопроект № 389988-8). Также Правительство предложило следующие инициативы:

Президент РФ внес в Госдуму проект Протокола, связанного с порядком обложения в ЕАЭС электронных услуг налогом на добавленную стоимость (Законопроект № 388850-8).

Повышенную законодательную активность в июне проявляли и депутаты. Здесь следует выделить предложения о внедрении понятия цифрового рубля в НК РФ (Законопроект № 384598-8) и об установлении порядка обложения НДС операций по реализации б/у авто и мотоциклов (Законопроект № 377391-8). Эти инициативы получили положительные заключения Правительства и имеют хорошие шансы на одобрение.

Другие депутатские законопроекты перспектив на поддержку большинства Государственной Думы не имеют:

2. Взыскание процентов с государства

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дела Пантан и Красный Дом (Определения от 19.06.2023 № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265), в которых Верховный Суд отметил, что уплата налога на основании незаконных нормативных актов, принятых нефинансовыми органами, означает излишнее взыскание налогов. Это, в свою очередь, означает необходимость начисления процентов на сумму излишнего взыскания с момента уплаты.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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