Налоговые итоги за июнь 2023. Налоговые законопроекты

Рассматриваются налоговые события за месяц
1. Налоговые законопроекты
Центральным событием июня стало официальное опубликование параметров налога на сверхприбыль. Введение налога оформляется двумя правительственными законопроектами:
Первый направлен на согласование положений Налогового кодекса с новым налогом. Так, вводится понятие разовых налогов, которые могут регулироваться отдельными законодательными актами (Законопроект № 379177-8).
Второй непосредственно содержит элементы налога на сверхприбыль (Законопроект № 379248-8)
Первоначальное знакомство с нормами о налоге на сверхприбыль сразу показывает, что законопроект получился «сырой». Это подтверждается позицией комитета Госдумы по бюджету и налогу. Несмотря на общую поддержку, Комитет отмечает значительное количество вопросов, которые не урегулированы должным образом в проекте (подача уточненной декларации, возврат налога и др.)
Таким образом, следует ожидать внесения значительных дополнений в первоначальный вариант законопроекта.
Среди других правительственных поправок следует отметить введение освобождения от НДС реализации туроператорами туристских продуктов (Законопроект № 389988-8). Также Правительство предложило следующие инициативы:
Освобождение от НДФЛ доходов от участия в соревнованиях, конкурсах — Законопроект № 391998-8.
Страховые взносы при наличии международного договора — Законопроект № 379441-8.
Исключение из сумм хищения удержанного НДФЛ — Законопроект № 379442-8.
Президент РФ внес в Госдуму проект Протокола, связанного с порядком обложения в ЕАЭС электронных услуг налогом на добавленную стоимость (Законопроект № 388850-8).
Повышенную законодательную активность в июне проявляли и депутаты. Здесь следует выделить предложения о внедрении понятия цифрового рубля в НК РФ (Законопроект № 384598-8) и об установлении порядка обложения НДС операций по реализации б/у авто и мотоциклов (Законопроект № 377391-8). Эти инициативы получили положительные заключения Правительства и имеют хорошие шансы на одобрение.
Другие депутатские законопроекты перспектив на поддержку большинства Государственной Думы не имеют:
Освобождение от обложения процентов по вкладам — Законопроект № 388125-8.
Имущественный вычет при приобретении автомобиля для семьи — Законопроект № 377357-8.
Нулевой НДС для туроператоров — Законопроект № 385965-8.
Льготы по страховым взносам для субъектов малого и среднего бизнеса на Севере — Законопроект № 377188-8.
Исключение из облагаемых доходов грантов на инновационное развитие — Законопроект № 392264-8.
2. Взыскание процентов с государства
Налогоплательщикам следует обратить внимание на дела Пантан и Красный Дом (Определения от 19.06.2023 № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265), в которых Верховный Суд отметил, что уплата налога на основании незаконных нормативных актов, принятых нефинансовыми органами, означает излишнее взыскание налогов. Это, в свою очередь, означает необходимость начисления процентов на сумму излишнего взыскания с момента уплаты.
Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023
Комментарии