Расширение социальных гарантий для сотрудников МВД, имеющих статус ВБД

Предлагается изменить условия выплат на жилье ветеранам боевых действий (Законопроект № 400446-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовило Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Содержание поправок

Согласно законопроекту обеспечивается получение преимущественного права на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения для ветеранов боевых действий независимо от основания получения ими данного статуса.

В настоящий момент указанное право распространяется на ветеранов Афганистана.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, преодолевали и преодолевают страшные испытания. Эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране. Предлагаемое изменение станет дополнительной мерой поддержки ветеранов боевых действий и ещё раз подчеркнет их заслуги перед Отечеством.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.