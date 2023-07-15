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Юзвак Максим
Социальная поддержка

Расширение социальных гарантий для сотрудников МВД, имеющих статус ВБД

Предлагается изменить условия выплат на жилье ветеранам боевых действий.
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Предлагается изменить условия выплат на жилье ветеранам боевых действий (Законопроект № 400446-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовило Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Содержание поправок

Согласно законопроекту обеспечивается получение преимущественного права на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения для ветеранов боевых действий независимо от основания получения ими данного статуса.

В настоящий момент указанное право распространяется на ветеранов Афганистана.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, преодолевали и преодолевают страшные испытания. Эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране. Предлагаемое изменение станет дополнительной мерой поддержки ветеранов боевых действий и ещё раз подчеркнет их заслуги перед Отечеством.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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