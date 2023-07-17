Помощь пострадавшим от теракта, защита малоимущих от взыскания. Обзор законопроектов по социалке

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие интересы малозащищенные слои

Социальное право за июнь 2023

Меры социальной поддержки лиц, пострадавших в результате теракта — Законопроект № 380954-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Пострадавшие в результате террористического акта, имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

В Пояснительной записке указывается, что в конце 20 и начале 21 века Россия стала объектом многочисленных террористических атак. Как международных формирований, так и внутренних, сепаратистских организаций. При этом в первую очередь страдают простые люди, часто социально незащищенные.

Расширение мер социальной поддержки в связи с аварией на Маяке — Законопроект № 384372-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому на детей третьего и последующих поколений «маяковцев» распространяются гарантии в виде предоставления им мер социальной поддержки, если родители (один из родителей) таких детей страдают (страдает) заболеваниями вследствие воздействия радиации (в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча) или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения.

Защита имущества малоимущих от взыскания — Законопроект № 386704-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не может быть взыскано по исполнительным документам имущество, которое приобретено за счет денежных средств, предоставленных малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время судебными приставами беспрепятственно изымается имущество малоимущего гражданина, стоимостью более десяти тысяч рублей, которое было приобретено им за счет денежных средств, предоставленных на основании социального контракта в качестве меры государственной социальной помощи.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023