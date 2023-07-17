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Обзор судебной практики

Налоговые споры за 2022. Обзор для бухгалтеров

Рассматриваются наиболее интересные судебные споры по налогам за 2022.
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Рассматриваются наиболее интересные судебные споры по налогам за 2022.

Содержание

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

  • Включение НДС в убытки (Определение от 31 января 2022 г. № 305-ЭС21-19887).

  • НДС при бездоговорном потреблении электроэнергии (Определение от 2 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-19369).

  • Возврат налогов участником налоговой схемы (Определения от 23 марта 2022 г. № 307-ЭС21-17713, 307-ЭС21-17087).

  • Оценка практики Верховного Суда — Определение от 11 апреля 2022 г. № 306-ЭС21-25432.

  • Льготы по взносам в Севастополе — Определение от 27 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-24673.

  • Патент по бытовым услугам — Определение от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837.

  • Налоговая реконструкция — Определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323.

  • Освобождение от ответственности — Определение от 23 мая 2022 г. № 306-ЭС21-26423.

  • Начисление процентов при возмещении путем зачета — Определение от 19 мая 2022 г. № 301-ЭС21-24319.

  • Льготная ставка по участку для ИЖС не зависит от статуса владельца — Определение от 24 июня 2022 г. № 310-ЭС22-2242.

  • Патент применяется в отношении бытовых услуг, заказанных юр.лицами — Определение от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659

  • Значение кассового метода по УСН — Определение от 12 июля 2022 г. № 309-ЭС22-4514.

  • Последствия по УСН при дроблении бизнеса — Определение от 21 июля 2022 г. № 301-ЭС22-4481.

  • Исключение данных недействительной электронной декларации — Определение от 19.08.2022 № 306-ЭС22-7274.

  • Обоснованность одновременного привлечения к ответственности по ст. 119 и 122 НК РФ — Определение от 26.08.2022 № 308-ЭС22-1936 ИП.

  • Повышенный транспортный налога при отсутствии наименования дорогостоящего автомобиля — Определение от 26.08.2022 № 305-ЭС22-8615.

  • Ставка по товарам для космоса — Определение от 24 октября 2022 г. № 305-ЭС22-14014.

  • Принцип соотносимости доходов и расходов — Определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287.

  • Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса — Определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144.

  • НДС при определении размера убытков Определение от 14 ноября 2022 г. № 310-ЭС22-12978.

  • Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса — Определение от 23 декабря 2022 г. № 308-ЭС22-15224.

  • Освобождение от транспортного налога научной организации — Определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644.

Отказные определения судей Верховного Суда

  • Недопустимость выемки у взаимозависимых лиц (Определение от 18 января 2022 г. № 306-ЭС21-26327).

  • Последствия создания налогоплательщиком новых компаний (Определение от 26 января 2022 г. № 306-ЭС21-21905).

  • НДС по неотделимым улучшениям (Определение от 31 января 2022 г. № 309-ЭС21-27113).

  • Необоснованность расходов по займу банкроту (Определение от 28 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-29685).

  • НДФЛ при замене трудового договора с директором на договор услуг (Определение от 10 февраля 2022 г. № 304-ЭС21-28407).

  • НДФЛ по компенсации за вредные условия труда (Определение от 24 февраля 2022 г. № 301-ЭС21-29271).

  • Пересмотр дела на основании Письма ФНС от 10.03.2021 по ст. 54.1 НК РФ (Определение от 21 марта 2022 г. № 305-ЭС19-27774).

  • Учета расходов на сырье, приобретенное у однодневок (Определение от 23 марта 2022 г. № 306-ЭС22-1981).

  • Квалификация имущества в качестве движимого или недвижимого (Определение от 24 марта 2022 г. № 301-ЭС22-1757).

  • НДС по неотделимым улучшениям — Определение от 20 апреля 2022 г. № 310-ЭС22-4271.

  • НДФЛ по компенсации за вредные условия труда — Определение от 18 апреля 2022 г. № 309-ЭС22-3911.

  • Учет информации о реальном поставщике — Определение от 4 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-4580.

  • Последствия неоткрытия электронной базы — Определение от 6 мая 2022 г. № 305-ЭС22-5757.

  • Списание расходов по незавершенному строительству — Определение от 23 мая 2022 г. № 305-ЭС22-2646

  • Информация для налоговой реконструкции — Определение от 6 мая 2022 г. № 310-ЭС22-6490.

  • Учет по НДС экономии застройщика — Определение от 10 июня 2022 г. № 309-ЭС22-8367.

  • Учет Страховым компании НДС по годным остаткам — Определение от 3 июня 2022 г. № 305-ЭС22-7935.

  • Принцип правомерных ожиданий налогоплательщика — Определение от 16 июня 2022 г. № 309-ЭС22-4685.

  • Учет по УСН экономии застройщика — Определение от 5 июля 2022 г. № 306-ЭС22-7624.

  • Возврат налога организатором дробления бизнеса — Определение от 4 июля 2022 г. № 305-ЭС22-8787.

  • Аналогия в налоговом праве — Определение от 1 июля 2022 г. № 308-ЭС22-10926.

  • Учет дохода по недействительной сделке — Определение от 19 августа 2022 г. № 301-ЭС22-13839.

  • Право на вычет по НДС при переводе контрагента на ОСН — Определение от 25 августа 2022 г. № 309-ЭС22-15668.

  • Налог на прибыль при погашении долга материнской компанией — Определение от 20 сентября 2022 г. № 305-ЭС22-12778.

  • Срок назначения проверки по контролируемым сделкам после подачи уточненного уведомления — Определение от 24 ноября 2022 г. № 305-ЭС22-19084.

  • Земельный налог при изменении вида разрешенного использования — Определение от 10 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-12924.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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