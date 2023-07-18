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Юзвак Максим
ПСН

УСН при истечении действия патента. О судьбе «патентных» доходов

Рассматриваются последствия по упрощенной системе налогообложения при истечении срока действия патента.
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Рассматриваются последствия по упрощенной системе налогообложения при истечении срока действия патента (Письмо Минфина от 2 июня 2023 г. № 03-11-11/51011).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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