Налоговый дайджест за июнь 2023. Обзор для бухгалтеров

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий
Содержание
Налог на прибыль при ликвидации организации.
Применение НДФЛ предпринимателями из ДНР и ЛНР.
НДС по складским и таможенным услугам в рамках международной перевозки.
НДФЛ по компенсации удаленщику за границей за неиспользованный отпуск.
Применение ПСН частным охранником.
Проблема переноса срока уплаты имущественных налогов.
ПСН при возмещении расходов на коммуналку.
НДФЛ при продаже нескольких квартир в один день.
НДФЛ при выходе из потребительского кооператива.
Налог на прибыль при пожаре.
УСН при реализации драгоценных монет.
Новый вычет по НДФЛ при покупке автомобиля.
Подтверждение права на повышенный вычет по НДФЛ на ребенка.
Налог на сверхприбыль.
Учет курсовых разниц по займу дочерней компании.
Учет некоммерческой организацией расходов на страховые взносы.
Страховые взносы при направлении работника в учебный отпуск.
Понятие цифрового рубля в Налоговом кодексе.
Налоговый последствия выставления лицом на УСН первички с суммой НДС.
Включение в резерв по сомнительным долгам сумм штрафов.
Освобождение от НДФЛ процентов по вкладам.
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