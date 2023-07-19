Налоговый дайджест за июнь 2023. Обзор для бухгалтеров

Аналитик данных или финансовый аналитик: какая профессия перспективнее для бухгалтера

Многие путают две профессии: аналитика данных и финансового аналитика. На самом деле у них есть некоторые пересечения в задачах и навыках. Однако, они отличаются по своей специализации и области применения. Давайте вместе разберемся кто есть кто, и узнаем, какая из этих профессий даст бухгалтеру больше перспектив и дохода.