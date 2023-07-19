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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговый дайджест за июнь 2023. Обзор для бухгалтеров

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.
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Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий

Содержание

  • Налог на прибыль при ликвидации организации.

  • Применение НДФЛ предпринимателями из ДНР и ЛНР.

  • НДС по складским и таможенным услугам в рамках международной перевозки.

  • НДФЛ по компенсации удаленщику за границей за неиспользованный отпуск.

  • Применение ПСН частным охранником.

  • Проблема переноса срока уплаты имущественных налогов.

  • ПСН при возмещении расходов на коммуналку.

  • НДФЛ при продаже нескольких квартир в один день.

  • НДФЛ при выходе из потребительского кооператива.

  • Налог на прибыль при пожаре.

  • УСН при реализации драгоценных монет.

  • Новый вычет по НДФЛ при покупке автомобиля.

  • Подтверждение права на повышенный вычет по НДФЛ на ребенка.

  • Налог на сверхприбыль.

  • Учет курсовых разниц по займу дочерней компании.

  • Учет некоммерческой организацией расходов на страховые взносы.

  • Страховые взносы при направлении работника в учебный отпуск.

  • Понятие цифрового рубля в Налоговом кодексе.

  • Налоговый последствия выставления лицом на УСН первички с суммой НДС.

  • Включение в резерв по сомнительным долгам сумм штрафов.

  • Освобождение от НДФЛ процентов по вкладам.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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