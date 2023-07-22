Права иностранцев, служивших в ВС РФ, освобождение от ответственности участников СВО в обзоре военного права

Военное право за июнь 2023

Учет периода службы в ВС РФ иностранного гражданина для получения социальных гарантий — законопроект № 371869-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому при определении продолжительности соответствующей военной службы, в том числе для приобретения права на получение социальных гарантий в жилищной сфере, учитывается не только период, в течение которого проходящее такую службу лицо имело гражданство РФ, но и период, когда это лицо до приобретения российского гражданства имело гражданство иного государства.

В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит восстановить справедливость в отношении военнослужащих, которые до приобретения российского гражданства переносили наряду с другими военнослужащими — гражданами РФ те же тяготы и лишения военной службы и исполняли аналогичные обязанности в интересах российского государства

День юнг России — законопроект № 380866-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить новую памятную дату России: 25 мая — День юнг России.

В пояснительной записке указывается, что в советское время особая рота юнг была создана в 1940 году на острове Валаам в Ладожском озере. В роту принимали мальчишек с 15-летнего возраста. Доучиться валаамские юнги не успели.

С сентября 1941 года вместе с другими моряками они участвовали в героической обороне Ленинграда. В ходе тяжелейших боев из 200 юнг в живых осталось не более десяти.

Иностранцы, воевавшие за Донбасс, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке — законопроект № 382009-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставлять в упрощённом порядке гражданство РФ иностранным гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Новый порядок расчета выплат при гибели военнослужащего — законопроект № 392228-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывать погибшего (умершего) военнослужащего.

В пояснительной записке указывается, что расчет ежемесячной денежной компенсации осуществляется с учетом количества членов семьи, включая погибшего (умершего) военнослужащего, тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным.

Омбудсмен по правам ветеранов и инвалидов — законопроект № 385071-8

В Госдуме рассматривается законопроект об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в РФ.

В задачи уполномоченного будет входить:

защита прав и законных интересов инвалидов и ветеранов;

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов инвалидов и ветеранов органами власти;

содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов и ветеранов;

взаимодействие с общественными организациями инвалидов и общественными организациями ветеранов;

участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов.

В пояснительной записке указывается, что введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов и ветеранов в лице независимого Уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов и ветеранов в обществе.

Военнослужащие, получившие инвалидность, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение — законопроект № 390952-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому военнослужащие — граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в порядке, продолжительностью до 4 месяцев.

Уголовное наказание за направление на фронт неподготовленных бойцов — законопроект № 376624-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому направление в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий в зону боевых действий военнослужащих, не прошедших необходимую подготовку и (или) не обеспеченных необходимой экипировкой, вооружением и (или) иными необходимыми для ведения боевых действий материальными ресурсами, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

В пояснительной записке указывается, что эти явления не редкость, судя по обращениям граждан в Госдуму и сообщениям в средствах массовой информации.

Освобождение от уголовной ответственности участников СВО — законопроект № 378326-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, уголовное дело в отношении которого приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения), призванное на военную службу по мобилизации или в военное время в ВС РФ или заключившее в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, освобождается от уголовной ответственности:

со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы;

со дня увольнения с военной службы.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023