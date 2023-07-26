Рассматриваются последствия по акцизам при реализации организацией общественного питания сахаросодержащих напитков (Письмо Минфина от 30 июня 2023 г. № 03-13-06/60998).
Акцизы на сладкие напитки в общепите: что нужно знать бизнесу
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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Рассматриваются последствия по акцизам при реализации организацией общественного питания сахаросодержащих напитков.
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