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Подакцизные товары

Акцизы на сладкие напитки в общепите: что нужно знать бизнесу

Рассматриваются последствия по акцизам при реализации организацией общественного питания сахаросодержащих напитков.
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Рассматриваются последствия по акцизам при реализации организацией общественного питания сахаросодержащих напитков (Письмо Минфина от 30 июня 2023 г. № 03-13-06/60998).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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