Переход на зимнее время, правила содержания и отказа от животных. Обзор правовых новостей за июнь 2023

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права граждан.

Правовые новости за июнь 2023

Пенсионное право

Участникам студенческих отрядов сохранят доплату к пенсии — Законопроект № 375537-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому социальная доплата к пенсии по потере кормильца и по инвалидности выплачивается лицам за периоды получения ими выплат за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг. В Пояснительной записке указывается, что студенческие отряды способствуют патриотическому и трудовому воспитанию, получению первых навыков труда, в том числе профориентации у несовершеннолетних.

Права инвалидов

Обязательное увеличение расходов на инвалидов — Законопроект № 381238-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государство гарантирует инвалидам полное нормативное обеспечение техническими средствами реабилитации, в связи с чем, ежегодно проводит увеличение обеспечения соответствующих расходов на величину инфляции и зафиксированного изменения рыночной стоимости различных видов технических средств реабилитации. В Пояснительной записке указывается, что с марта 2022 года наблюдается рост цен по отдельным номенклатурным позициям в связи с удорожанием импортных комплектующих. Наибольшее повышение стоимости наблюдается по отдельным видам TCP по следующим группам: в зависимости от типа кресла-коляски - от 10% до 30%, абсорбирующее белье, подгузники — от 10% до 20%, специальные средства при нарушении функций выделения — от 10% до 24%.

Омбудсмен по правам ветеранов и инвалидов — Законопроект № 385071-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в Российской Федерации. В задачи уполномоченного будет входить:

защита прав и законных интересов инвалидов и ветеранов,

осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов инвалидов и ветеранов органами власти,

содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов и ветеранов,

взаимодействие с общественными организациями инвалидов и общественными организациями ветеранов,

участие в формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов.

В Пояснительной записке указывается, что введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов и ветеранов в лице независимого Уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов и ветеранов в обществе.

Военнослужащие, получившие инвалидность, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение — Законопроект № 390952-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому военнослужащие — граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в порядке, продолжительностью до четырех месяцев.

Реабилитация и абилитация инвалидов — Законопроект № 390962-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на внедрение системы реабилитации и абилитации инвалидов. Согласно законопроекту реабилитация инвалидов — система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. В Пояснительной записке указывается, что В настоящее время законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов предусмотрены направления реабилитации и абилитации инвалидов, однако механизма их реализации, условий комплексного предоставления таких услуг не установлено, полномочия федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации закреплены фрагментарно. Это приводит к тому, что инвалиды после установления инвалидности и формирования рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и ребенка-инвалида (далее — ИПРА) не получают в полном объеме комплексных услуг по реабилитации и абилитации, оказание которых предусмотрено в различных законодательных и иных нормативных правовых актах.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023

Военное право

Учет периода службы в ВС РФ иностранного гражданина для получения социальных гарантий — Законопроект № 371869-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при определении продолжительности соответствующей военной службы, в том числе для приобретения права на получение социальных гарантий в жилищной сфере, учитывается не только период, в течение которого проходящее такую службу лицо имело гражданство Российской Федерации, но и период, когда это лицо до приобретения российского гражданства имело гражданство иного государства. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит восстановить справедливость в отношении военнослужащих, которые до приобретения российского гражданства переносили наряду с другими военнослужащими — гражданами Российской Федерации те же тяготы и лишения военной службы и исполняли аналогичные обязанности в интересах российского государства

День юнг России — Законопроект № 380866-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить новую памятную дату России: 25 мая — День юнг России. В Пояснительной записке указывается, что в советское время особая рота юнг была создана в 1940 году на острове Валаам в Ладожском озере. В роту принимали мальчишек с пятнадцатилетнего возраста. Доучиться валаамские юнги не успели. С сентября 1941 года вместе с другими моряками они участвовали в героической обороне Ленинграда. В ходе тяжелейших боев из 200 юнг в живых осталось не более десяти.

Иностранцы, воевавшие за Донбасс, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке — Законопроект № 382009-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставлять в упрощённом порядке гражданство Российской Федерации иностранным гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года.

Новый порядок расчета выплат при гибели военнослужащего — Законопроект № 392228-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывать погибшего (умершего) военнослужащего. В Пояснительной записке указывается, что расчет ежемесячной денежной компенсации осуществляется с учетом количества членов семьи, включая погибшего (умершего) военнослужащего, тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2023

Семейное право

Компенсация за отсутствие мест в детском саде — Законопроект № 371469-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родители (законные представители) по их письменному заявлению имеют право на получение выплаты из средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого ребенку, состоящему на учете на получение дошкольного образования, не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации. В Пояснительной записке указывается, что проблема нехватки садов важна потому, что не позволяет женщинам раньше возвращаться на работу и оставаться экономически активными. По некоторым данным каждая третья мать дошкольника не выходит на работу, а сидит с ребёнком дома. Труднее всего дела обстоят в Севастополе, Северной Осетии и Дагестане. Там на работу вышло в районе 40% матерей детей дошкольного возраста.

Первоочередное предоставление мест в детсадах детям медработников — Законопроект № 376144-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому детям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, предоставляются в первоочередном порядке места в государственных дошкольных образовательных организациях и муниципальных дошкольных образовательных организациях. В Пояснительной записке указывается, что реализация данной меры поддержки положительно повлияет на процесс закрепления медицинских кадров в государственных и муниципальных медицинских организациях, что, в свою очередь, имеет стратегическое значение в условиях перехода перспективных медицинских работников в систему частного здравоохранения.

Сертификат для новорожденного ребенка — Законопроект № 372999-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается право на сертификат для новорожденного ребенка — именной документ, позволяющий приобрести на выделенную денежную сумму нуждающимся в социальной поддержке семьям товары первой необходимости для новорожденного ребенка. Номинальная стоимость сертификата для новорожденного ребенка ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорожденного ребенка, включая детскую коляску, одежду, предметы гигиены. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта, направленного на повышение уровня и качества жизни семей, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, динамику рождаемости.

Бесплатная парковка для беременных женщин — Законопроект № 380005-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Взимание платы за пользование платной парковкой за первый час стоянки не допускается в отношении транспортных средств, управляемых беременными женщинами, вставшим на учет в женской консультации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Беременная» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр беременных. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время беременные женщины сталкиваются с трудностями при поиске подходящего места для парковки. Они испытывают дискомфорт и опасность при необходимости переходить через переполненную парковку, которая может быть заполнена транспортом, и не иметь возможности припарковаться ближе к месту назначения. Это может привести к увеличению стресса и риску для здоровья и благополучия беременных женщин, что может повлечь негативные последствия для вынашиваемого плода ребенка.

Дайджест налоговых новостей за июнь 2023

Образовательное право

Отмена ЕГЭ — Законопроект № 386869-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. Единый государственный экзамен предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. В Пояснительной записке указывается, что с введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования.

Страховое право

Защита прав физических лиц, имеющих договор страхования жизни — Законопроект № 372345-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о гарантировании прав по договорам страхования жизни в целях защиты интересов физических лиц. Согласно проекту при отзыве лицензии у страховщика осуществляется гарантийная выплата, чей размер не превышает 2,8 или 10 млн. рублей.

Граждане смогут застраховать имущество от террористических актов или диверсий — Законопроект № 375852-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому «Правила страхования риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества) должны включать страхование от террористических рисков или диверсии. В Пояснительной записке указывается, что в период проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине уровень террористических угроз многократно возрос. Вследствие принятых компетентными органами мер в 2022 году на стадии подготовки предотвращено 123 преступления террористической направленности, в числе которых 64 теракта. Также удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций, действовавших на территории страны.

Повышение страхового возмещения при оформлении ДТП без полиции — Законопроект № 378475-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается повысить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции. В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью проиндексировать сумму страховых выплат по упрощённой схеме оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции при наличии разногласий (по европротоколу), поскольку лимит выплат не увеличивался более 5 лет.

ТОП-10 Налоговых споров за 2022

Социальное право

Меры социальной поддержки лиц, пострадавших в результате теракта — Законопроект № 380954-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Пострадавшие в результате террористического акта, имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. В Пояснительной записке указывается, что в конце 20 и начале 21 века Россия стала объектом многочисленных террористических атак. Как международных формирований, так и внутренних, сепаратистских организаций. При этом в первую очередь страдают простые люди, часто социально незащищенные.

Расширение мер социальной поддержки в связи с аварией на Маяке — Законопроект № 384372-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому на детей третьего и последующих поколений «маяковцев» распространяются гарантии в виде предоставления им мер социальной поддержки, если родители (один из родителей) таких детей страдают (страдает) заболеваниями вследствие воздействия радиации (в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча) или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения.

Защита имущества малоимущих от взыскания — Законопроект № 386704-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не может быть взыскано по исполнительным документам имущество, которое приобретено за счет денежных средств, предоставленных малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время судебными приставами беспрепятственно изымается имущество малоимущего гражданина, стоимостью более десяти тысяч рублей, которое было приобретено им за счет денежных средств, предоставленных на основании социального контракта в качестве меры государственной социальной помощи.

Финансовое право

Имущественный вычет при приобретении автомобиля для семьи — Законопроект № 377357-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется имущественный налоговый вычет в размере 13 % от суммы фактически произведенных налогоплательщиком расходов, для семей воспитывающих двух и более детей, на приобретение легкового автомобиля произведённого на территории Российской Федерации, приобретенного для личных и семейных нужд, если такие расходы не превышают 2 000 000 миллионов рублей. В Пояснительной записке указывается, что расширение мер поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, создает социально-экономическим условие, благоприятствующее рождению, содержанию и воспитанию нескольких детей. Многие семьи нуждаются также в транспортном средстве, особенно в больших городах. Автомобиль — это не роскошь, а необходимость. Решая проблему обеспеченности семей с двумя и более детьми личным транспортом, дополнительно оказывается поддержка отечественным производителям автомобилей

Освобождение от обложения процентов по вкладам — Законопроект № 388125-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не облагаются НДФЛ доходы в виде процентов, полученных в 2021, 2022 и 2023 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации

В Пояснительной записке указывается по данным Федеральной службы государственной статистики реальные денежные доходы в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 1,4%.

Краткий обзор налоговых новостей за июнь 2023

Потребительское право

Требования к указанию стоимости товаров — Законопроект № 374521-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в целях осуществления полного информирования потребителей и пресечения злоупотребления доверием потребителей предлагается обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр). В Пояснительной записке указывается, что зачастую производители осуществляют снижение количества (объёма, веса) товара при сохранении размера (объема) упаковки и отпускной цены товара, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены. Целями таких действий со стороны производителя являются сохранение объема продаж и увеличение рентабельности продажи единицы товара.

Животное право

Правила содержание опасных пород собак — Законопроект № 378236-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий общие условия содержания и разведения опасных пород собак. Согласно проекту право на содержание опасных пород собак получает гражданин, достигший 18 лет. При этом гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время увеличилось количество случаев нападения на людей (особенно на детей) собак, относящихся к потенциально опасным породам. Подобные нападения зачастую заканчиваются для человека серьезными травмами, а иногда и смертью.

Порядок отказа от домашнего животного — Законопроект № 390732-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного с передачей ветеринарного паспорта или иного документа с отметками о проведенных прививках (при наличии), а при передачи породистого животного родословную (при наличии).

Карательное право

Уголовное наказание за направление на фронт неподготовленных бойцов — Законопроект № 376624-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому направление в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий в зону боевых действий военнослужащих, не прошедших необходимую подготовку и (или) не обеспеченных необходимой экипировкой, вооружением и (или) иными необходимыми для ведения боевых действий материальными ресурсами, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. В Пояснительной записке указывается, что эти явления не редкость, судя по обращениям граждан в Государственную Думу и сообщениям в средствах массовой информации.

Освобождение от уголовной ответственности участников СВО — Законопроект № 378326-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, уголовное дело в отношении которого приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения), призванное на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации или заключившее в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности: а) со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы; б) со дня увольнения с военной службы.

Ограничение заключения под стражу для женщин и несовершеннолетних — Законопроект № 381316-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому к несовершеннолетнему, а также к женщине, имеющей малолетнего ребенка, заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если такое лицо подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступления средней тяжести насильственного характера. В Пояснительной записке указывается, что до настоящего времени законодательство Российской Федерации не возлагало на суд обязанность при решении вопроса о ее избрании учитывать, связано ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, с применением насилия или угрозой его применения.

Отмена штрафа за тонировку боковых стекол — Законопроект № 389424-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому административная ответственность будет наступать за управление транспортным средством, на котором установлено лобовое стекло (в том числе покрытое прозрачной цветной пленкой), светопропускание которого не соответствует требованиям технического регламента. В Пояснительной записке указывается, что штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей, а также часто на дороге это является лишним поводом для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, что является благодатной почвой для злоупотреблений со стороны органов власти.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2022

Партийное право

Партия имени Жириновского — Законопроект № 377793-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается отменить ограничение на использование в названии партии имени и фамилии гражданина. В Пояснительной записке указывается, что старейшая политическая партия современной России Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), основанная 13 декабря 1989 года, не имеет возможности использовать в наименовании фамилию и имя одного из ее выдающихся основателей и лидера — Владимира Вольфовича Жириновского.

Парламентские партии будут оказывать бесплатную юридическую помощь — Законопроект № 379996-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому уполномоченный орган парламентской партии оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В Пояснительной записке указывается, что одного лишь информирования обратившихся граждан со стороны представителей политических партий о возможности реализовать свое конституционное право на бесплатную юридическую помощь недостаточно для достижения основной цели общенациональной системы оказания юридической помощи - обеспечение возможности гражданам с низкими доходами эффективно решать свои юридические проблемы.

Другое

Переход на зимнее время — Законопроект № 385082-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в целях рационального использования светлого времени суток на территории Российской Федерации осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад. В Пояснительной записке указывается, что отказ от перевода часов привел к существенному сокращению (от 16 до 58 процентов в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18.00 до 23.00.

Налоговые споры за 2022