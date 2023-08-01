НДС при оплате участия в голосовании

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при оплате за участие в голосовании (Письмо Минфина от 8 июня 2023 г. № 03-07-11/53194)
Материалы по НДС
ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2022 - ссылка
Юзвак Максим
Разбираемся, когда стандарт станет обязательным, что по нему считать объектом инвентаризации и когда проводить ее обязательно.
Новым пользователям конфигурации сложно понять, что нужно сделать на старте работы в программе, чтобы избежать ошибок в будущем. Помогает разобраться в том, как начать работу в конфигурации Ирина Попова — методолог управленческого учёта компании Scloud и профессионал по работе в 1С: Управление торговлей. Читайте рекомендации Ирины о правильном ведении учёта
Ко мне обратился клиент с просьбой защитить его от убытков на сумму 40 000 000 руб., которые ему предъявили в деле о банкротстве ООО «СоюзДорСтрой». На клиента хотят повесить недостачу имущества. Как считаете сможем отбиться от иска?
Рассмотрим затянувшееся дело о доначислении налогов в связи с дроблением бизнеса
Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый июльский дайджест!
1 августа, значит пора доедать последнюю черешню и подводить итоги июля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 25 месяцев позади. Погнали!
Рассматриваются диссертации по налоговому праву за 2019 год
Сегодня у нас в гостях очень известный в сфере крипторегулирования налоговый адвокат, с которым мы обсуждаем налоговые и уголовные последствия трансграничных платежей в Крипте
Расскажем, как работает облачная онлайн-касса, для кого она необходима и во сколько обойдется.
Комментарии