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Юзвак Максим

НДС при оплате участия в голосовании

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при оплате за участие в голосовании
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Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при оплате за участие в голосовании (Письмо Минфина от 8 июня 2023 г. № 03-07-11/53194)

Материалы по НДС

ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2022 - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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