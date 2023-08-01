Анализ диссертаций по налоговым проблемам за 2019 год

С чего начать работу в 1С: Управление торговлей

Новым пользователям конфигурации сложно понять, что нужно сделать на старте работы в программе, чтобы избежать ошибок в будущем. Помогает разобраться в том, как начать работу в конфигурации Ирина Попова — методолог управленческого учёта компании Scloud и профессионал по работе в 1С: Управление торговлей. Читайте рекомендации Ирины о правильном ведении учёта