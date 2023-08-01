Анализ диссертаций по налоговым проблемам за 2019 год

Рассматриваются диссертации по налоговому праву за 2019 год
Содержание:
00:00 - Начало
00:22 - Общие замечания
01:10 - Экспертиза в налоговом контроле и при разрешении налоговых споров: правовые и институциональные особенности
25:22 - Пени в налоговом и таможенном праве: сравнительно-правовое исследование
40:22 - Налоговая выгода как институт налогового права
59:04 - Правовое регулирование взимания НДС при международной торговле услугами в электронной форме
01:32:52 - Документы организации экономического сотрудничества и развития в системе источников налогового права Российской Федерации
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