Налоговый обзор. Налог на самозанятых для маркетплейсов, повышение вычетов по НДФЛ, неконституционность срока назначения проверки

Оцифровка Wildberries в 2023 году: ошибки, нюансы и кейсы

Любой компании важно принимать решения на основе цифр. А если вы поставщик маркетплейса, то этих цифр у вас будет так много, что можно быстро запутаться. В этой статье обсудили особенности оцифровки Wildberries в 2023 году. Поговорили про специфику, проблемы и кейсы.