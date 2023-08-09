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Юзвак Максим
Обзор законопроектов

Налоговый обзор. Налог на самозанятых для маркетплейсов, повышение вычетов по НДФЛ, неконституционность срока назначения проверки

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за июль 2023.
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Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за июль 2023.

Содержание:

  • 00:00 — Начало.

  • 00:15 — План.

  • 01:02 — Льготный НДС по детским товарам — Законопроект № 406653-8.

  • 02:45 — Освобождение от обложения дохода в виде прав на РИД, изобретения — Законопроект № 406673-8.

  • 04:05 — Инвествычет по налогу на прибыль для инвестпроектов — Законопроект № 397458-8.

  • 05:11 — Повышение лимита доходов по налогу на самозанятых — Законопроект № 393494-8.

  • 07:25 — Обложение доходов от перепродажи товаров налогом на самозанятых — Законопроект № 396743-8.

  • 08:31 — Освобождение инвалидов и пенсионеров от обложения садового дома — Законопроект № 397448-8.

  • 09:32 — Повышение стандартных вычетов по НДФЛ и распространение их на участников СВО – Законопроект № 409478-8.

  • 11:27 —Отмена льготы по НДС в отношении МВФ - Законопроект № 409535-8.

  • 12:18 — Ускорение передачи материалов проверки в следственные органы — Законопроект № 409982-8.

  • 15:25 — Распространение льгот в сфере ИТ на предпринимателей - Законопроект № 406377-8.

  • 17:31 — Исчисление срока назначения проверки по контролируемым сделкам - Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2023 № 41-П.

  • 22:25 — Конец.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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