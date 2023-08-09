Налоговый обзор. Налог на самозанятых для маркетплейсов, повышение вычетов по НДФЛ, неконституционность срока назначения проверки

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за июль 2023.
Содержание:
00:00 — Начало.
00:15 — План.
01:02 — Льготный НДС по детским товарам — Законопроект № 406653-8.
02:45 — Освобождение от обложения дохода в виде прав на РИД, изобретения — Законопроект № 406673-8.
04:05 — Инвествычет по налогу на прибыль для инвестпроектов — Законопроект № 397458-8.
05:11 — Повышение лимита доходов по налогу на самозанятых — Законопроект № 393494-8.
07:25 — Обложение доходов от перепродажи товаров налогом на самозанятых — Законопроект № 396743-8.
08:31 — Освобождение инвалидов и пенсионеров от обложения садового дома — Законопроект № 397448-8.
09:32 — Повышение стандартных вычетов по НДФЛ и распространение их на участников СВО – Законопроект № 409478-8.
11:27 —Отмена льготы по НДС в отношении МВФ - Законопроект № 409535-8.
12:18 — Ускорение передачи материалов проверки в следственные органы — Законопроект № 409982-8.
15:25 — Распространение льгот в сфере ИТ на предпринимателей - Законопроект № 406377-8.
17:31 — Исчисление срока назначения проверки по контролируемым сделкам - Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2023 № 41-П.
22:25 — Конец.
Комментарии