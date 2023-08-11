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Обзоры для бухгалтера

Отгул для студентов-доноров, права участников СВО, бесплатный проезд школьников. Обзор образовательного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы образования.
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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы образования.

Образовательное право за июль 2023

Бесплатный проезд детей до школы в городах — Законопроект № 393962-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому бесплатная перевозка обучающихся в государственных и муниципальных организациях производится не только в сельских местностях, но и в городах, вне зависимости от наличия общественного транспорта. В Пояснительной записке указывается, что позволить себе личный транспорт есть возможность не у каждой семьи, но и найти подходящую образовательную организацию в пешей доступности тоже далеко не всегда представляется возможным, из чего возникает необходимость в пользовании общественным транспортом. Однако пользование им практически каждый день представляется весьма затратным.

Участники СВО получат право на бесплатное обучение в техникумах — Законопроект № 398709-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют участники специальной военной операции.

Студентов освободят от занятий после сдачи крови — Законопроект № 412077-8.

Согласно законопроекту в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра обучающийся освобождается от посещения образовательной организации. В случае сдачи крови и ее компонентов в период каникул, в выходной или нерабочий праздничный день обучающемуся по его желанию предоставляется другой день отдыха, дата которого согласовывается с руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом. В Пояснительной записке указывается, что молодые доноры и участники донорского движения должны иметь полные права на дополнительные меры поддержки по части отдыха после донации для восстановления здоровья и улучшения самочувствия.

Участники СВО смогут самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов на права — Законопроект № 403125-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому допускается самостоятельная подготовка водителей на получение права на управление транспортными средствами категорий «А» и «В» в объеме соответствующих программ профессионального обучения водителей транспортных средств гражданами, участвующими в специальной военной операции. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законодательная инициатива позволит участникам специальной военной операции оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции.

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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