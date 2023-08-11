Родители смогут запрещать обязательную форму в школе

Предлагается установить порядок принятия решения об обязательной форме в образовательном учреждении (Законопроект № 421127-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, Г.К.Арапов, О.Ю.Леонов, А.В.Скрозникова, А.О.Ткачев, А.М.Хамитов, Г.В.Шилкин

Содержание предложения

Согласно законопроекту организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что целью данного законопроекта является предоставление права родителями обучающихся блокировать решения руководства образовательной организации о введении обязательной школьной форме. Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители, как основные заинтересованные стороны, имели возможность активного участия в этом процессе.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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