Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим

Родители смогут запрещать обязательную форму в школе

Предлагается установить порядок принятия решения об обязательной форме в образовательном учреждении
15

Предлагается установить порядок принятия решения об обязательной форме в образовательном учреждении (Законопроект № 421127-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, Г.К.Арапов, О.Ю.Леонов, А.В.Скрозникова, А.О.Ткачев, А.М.Хамитов, Г.В.Шилкин

Содержание предложения

Согласно законопроекту организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что целью данного законопроекта является предоставление права родителями обучающихся блокировать решения руководства образовательной организации о введении обязательной школьной форме. Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители, как основные заинтересованные стороны, имели возможность активного участия в этом процессе.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по теме

Направление материнского капитала на образование матерей - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

504 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie

    Уволиться нельзя остаться

    Все чаще задумываетесь о том, что запятую нужно ставить перед словом "нельзя"? И уже не так важно, что является основной причиной. Главное понять, что в этом вопросе нужно вести себя только с позиции взрослого человека, немного "приглушив" эмоции.

    Уволиться нельзя остаться
    24
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

    Суббота самый приятный день недели. Можно отдохнуть, переделать кучу дел, накопившихся за рабочую неделю и спокойно приготовить еду. Обсудим, кто, что сегодня готовит или не готовит, но будет есть.

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне
    58
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Банкротство физических лиц

    Расширен доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства

    Госдума приняла закон, расширяющий доступность внесудебного банкротства граждан. Инициатива повышает до 1 млн рублей максимальный размер задолженности для инициирования этой процедуры

    40
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Основные средства

    Православный Храм как объект основных средств. Спор об уплате налогов

    Рассмотрим спор об уплате налога на имущество организаций с объекта недвижимого имущества, представляющего собой православный Храм.

    3
    146
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Инвестиции в недвижимость: ЗПИФ ВТБ Рентный доход

    Продолжаю смотреть на инвестиции в бумажную недвижимость. На очереди Рентный доход от ВТБ или, если точнее, от их УК Сбережения+. На мой взгляд, он является одним из самых интересных ЗПИФ недвижимости на бирже, тем более, он доступен неквалам.

    Инвестиции в недвижимость: ЗПИФ ВТБ Рентный доход
    47
    Логотип Safronov_bankrotstvo
    Safronov_bankrotstvo
    Право

    Как с помощью регрессных требований взыскать ущерб с УК в полном объеме?

    В статье делюсь опытом взыскание ущерба с управляющей компании за проведение ремонта дома, в результате которого произошло подтопление подъезда

    31
    Логотип nlukina
    nlukina
    Работающие пенсионеры

    Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу

    Коллеги, нам в редакцию пришло очень трогательное письмо от нашего пользователя. Хочу поделиться им с вами и может быть, вы что-то посоветуете тоже человеку. Очень хочется помочь!😢

    Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу
    10
    514
    Логотип zakharovmaxim
    zakharovmaxim
    Налоги, взносы, пошлины

    Что делать после отмены соглашения о двойном налогообложении?

    Путин подписал указ, который замораживает соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами. Приостановка касается 38 соглашений. Что делать бизнесу после отмены соглашения о двойном налогооблажении?

    Что делать после отмены соглашения о двойном налогообложении?
    220
    Читать еще