Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при реализации хранителем невостребованных вещей (Письмо Минфина от 12 мая 2023 г. № 03-07-11/43299).
НДС при продаже невостребованных вещей. Письмо Минфина
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при реализации хранителем невостребованных вещей
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