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Обзоры для бухгалтера

Налоговые итоги за июль 2023. Обзор законопроектов

Рассматриваются события в налоговой сфере за июль 2023. Все самое интересное в одном посте.
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Налоговые итоги за июль 2023. Обзор законопроектов
фото freepik.com

Рассматриваются события в налоговой сфере за июль 2023.

1. Налоговые законопроекты

В июле закончилась весенняя сессия Госдумы. Перед отпуском депутаты (видимо, уже во всю планировавшие предстоящий заслуженный отдых) вместе с Правительством не порадовали нас важными налоговыми поправками. Тем не менее и поступившие законопроекты заслуживают внимания специалистов.

Правительство решило сосредоточиться на льготных положениях по НДС, налогу на прибыль и НДФЛ. Так, предложено расширить перечень детских товаров, реализация которых облагается НДС по пониженной ставке 10% (Законопроект № 406653-8). Другими поправками освобождается от обложения НДФЛ и налогом на прибыль доход в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках государственных и муниципальных контрактов (Законопроект № 406673-8). Наконец, устанавливается порядок предоставления инвествычета по налогу на прибыль при заключении соглашений по реализации инвестиционных проектов (Законопроект № 397458-8).

В июле депутаты предприняли попытки расширить возможности применения налога на самозанятых. Во-первых, предлагалось повысить предельный размер дохода по НПД (Законопроект № 393494-8), во-вторых, вносились правки о распространении налога на деятельность по перепродаже – прежде всего для применения НПД участниками маркетплейсов (Законопроект № 396743-8). Также можно выделить предложение о повышении отдельных стандартных налоговых вычетов по НДФЛ, которые не пересматривались с 2000-го года (Законопроект № 409478-8). Впрочем, ожидать одобрения обозначенных депутатских инициатив вряд ли стоит.

Аналогичным образом мало шансов на успех у следующих предложений:

2. Срок назначения проверки

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Вымпел-Коммуникации (Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2023 № 41-П), в котором Конституционный Суд пришел к выводу, что исчисление срока назначения проверки в отношении контролируемых сделок с момента подачи уточненного уведомления с техническими правками противоречит Конституции. Суд обязал законодателя внести соответствующие изменения. И согласно последней информации проект поправок уже подготовлен и проходит обсуждение.

Комментарий к налоговым событиям за июль 2023

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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