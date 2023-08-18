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Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

Новостной дайджест по налогам за июль 2023. Обзор для бухгалтера

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере.
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Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере

Содержание

  • Получение детского вычета родителем, проживающим отдельно от ребенка.

  • Налог на самозанятых при выплате контрагентом штрафов и неустоек.

  • НДФЛ при компенсации работнику расходов на ДМС.

  • УСН при смене места нахождения.

  • Перспективы увеличения лимита доходов по налогу на самозанятых.

  • Учет некоммерческой организацией общехозяйственных расходов.

  • Пересчет валюты в целях НДС.

  • НДФЛ и УСН при продаже криптовалюты.

  • Применение налога на самозанятых к перепродаже товаров на маркетплейсах.

  • Учет по ПСН обеспечительного платежа.

  • Учет по налогу на прибыль расходов на доставку грузов мобилизованным.

  • Патент при торговле со склада.

  • УСН при истечении действия патента.

  • Налог на самозанятых при реализации интеллектуальной собственности.

  • Учет компенсации работнику расходов на ГСМ и ремонт личного авто.

  • НДФЛ при наследовании процентов по вкладу.

  • Страховые взносы при компенсации работнику расходов на детсад.

  • Страховые взносах по выплатам амбассадору компании.

  • Акцизы на сладкие напитки в общепите.

  • НДФЛ при оплате выходных родителям детей-инвалидов.

  • Повышение вычетов по НДФЛ для участников СВО.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

507 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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