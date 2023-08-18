Новостной дайджест по налогам за июль 2023. Обзор для бухгалтера

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере
Содержание
Получение детского вычета родителем, проживающим отдельно от ребенка.
Налог на самозанятых при выплате контрагентом штрафов и неустоек.
НДФЛ при компенсации работнику расходов на ДМС.
УСН при смене места нахождения.
Перспективы увеличения лимита доходов по налогу на самозанятых.
Учет некоммерческой организацией общехозяйственных расходов.
Пересчет валюты в целях НДС.
НДФЛ и УСН при продаже криптовалюты.
Применение налога на самозанятых к перепродаже товаров на маркетплейсах.
Учет по ПСН обеспечительного платежа.
Учет по налогу на прибыль расходов на доставку грузов мобилизованным.
Патент при торговле со склада.
УСН при истечении действия патента.
Налог на самозанятых при реализации интеллектуальной собственности.
Учет компенсации работнику расходов на ГСМ и ремонт личного авто.
НДФЛ при наследовании процентов по вкладу.
Страховые взносы при компенсации работнику расходов на детсад.
Страховые взносах по выплатам амбассадору компании.
Акцизы на сладкие напитки в общепите.
НДФЛ при оплате выходных родителям детей-инвалидов.
Повышение вычетов по НДФЛ для участников СВО.
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