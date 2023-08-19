Расширение прав участников СВО, новые категории ВБД в обзоре военного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военных.

Военное право за июль 2023

Город-Герой СВО — Законопроект № 393739-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым устанавливается порядок присвоения звания «Город-Герой специальной военной операции». Согласно законопроекту звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе специальной военной операции, проявив при этом массовый героизм и мужество. В Пояснительной записке указывается, что нельзя забывать о вкладе защитников Отечества, их героизме и мужестве, проявленных жителями городов в зоне проведения специальной военной операции, которые также внесли весомый вклад в борьбу с нацизмом и бесчеловечными преступлениями. Присвоение указанного звания, безусловно, внесет свой вклад в сохранение военно-исторического наследия нашей Родины.

Расширение социальных гарантий для сотрудников МВД, имеющих статус ВБД — Законопроект № 400446-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому обеспечивается получение преимущественного права на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения для ветеранов боевых действий независимо от основания получения ими данного статуса. В настоящий момент указанное право распространяется на ветеранов Афганистана. В Пояснительной записке указывается, что все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, преодолевали и преодолевают страшные испытания. Эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране. Предлагаемое изменение станет дополнительной мерой поддержки ветеранов боевых действий и ещё раз подчеркнет их заслуги перед Отечеством.

Участники СВО смогут самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов на права — Законопроект № 403125-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому допускается самостоятельная подготовка водителей на получение права на управление транспортными средствами категорий «А» и «В» в объеме соответствующих программ профессионального обучения водителей транспортных средств гражданами, участвующими в специальной военной операции. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законодательная инициатива позволит участникам специальной военной операции оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции.

Признание участников Нагорно-Карабахского конфликта ветеранами боевых действий — Законопроект № 407081-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому военнослужащие, участвовавшие в период с марта 1988 года по декабрь 1991 года в боевых действиях на территории Нагорно-Карабахской автономной области, признаются ветеранами боевых действий. В Пояснительной записке указывается, что военнослужащие на территории Нагорно-Карабахской АО (г. Сумгаит) с 1988 по 1991 выполняли задачи по охране конституционных прав граждан, восстановлению мира, поддерживанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов в условиях чрезвычайного положения и при гражданском конфликте на территории НКАО бывшего СССР и не дали там развиться всеобщей внутренней гражданской войне.

На участников Пражской весны, военнослужащих на Кубе и в Никарагуа предлагают предоставить льготы для ветеранов — Законопроект № 410063-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому статус ветерана присваивается за:

Выполнение задач по подавлению попытки государственного переворота и обеспечению стабилизации обстановки в Чехословацкой Социалистической Республике

Выполнение задач по стабилизации обстановки и защиты от внешней агрессии на территории Республики Куба (с августа 1962 года по июль 1993 года) и Республики Никарагуа (с сентября 1979 года по февраль 1990 года).

В Пояснительной записке указывается, что в Законе о установлен далеко не полный перечень военных событий, в которых принимало участия наша страна. Тем самым определенная категория воинов-интернационалистов лишается заслуженных льгот.

Участники СВО получат право на бесплатное обучение в техникумах — Законопроект № 398709-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют участники специальной военной операции.

Повышение стандартных вычетов по НДФЛ и распространение их на участников СВО — Законопроект № 409478-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается:

• Подп. 1 п. 1 ст. 218: Повышение вычета по НДФЛ в отношении лиц, пострадавших от радиации с 3000 тыс. рублей до 4 000 (с 01.10.2023), 5 000 (с 01.01.2024).

Распространение вычета на инвалидов из числа граждан, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

• Подп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ: Повышение вычета по НДФЛ в отношении Героев СССР, участников ВОВ, блокадников, инвалидов с 500 тыс. рублей до 2 500 (с 01.10.2023), 3 500 (с 01.01.2024).

Распространение вычета «граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, в период военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее - граждане, пребывавшие в добровольческом формировании.

В Пояснительной записке указывается на то, что размер вычетов не менялся с 2000 года, а также что государственная поддержка участников боев в СВО на Украине, заслуженных Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, участников боевых действий в виде налогового вычета в размере 500 рублей в месят конечно будет явно недостаточна и будет восприниматься негативно, особенно в нынешнее время, когда предстоят новые испытания в стране, в том числе мобилизация дополнительных военных и гражданских сил.

Налоговые новости за июль 2023