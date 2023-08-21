Налоговая новость связана с последствиями по НДС при продаже недвижимости (письмо Минфина от 12 июля 2023 г. № 03-07-08/65051).
НДС при продаже недвижимости иностранца через представителя
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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