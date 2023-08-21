НДС при продаже недвижимости иностранца через представителя

Почему УЗИ должно проводиться по направлению и под медконтролем. Разъяснение для Клерков

Недавно СМИ форсировали новость о запрете УЗИ без направления врача. Разбираемся, что с ней не так и почему УЗИ по направлению — совсем не плохо.