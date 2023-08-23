Информация о долгах наследодателя, инвестирование материнского капитала. Обзор семейного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие семейные вопросы

Семейное право

Наследники получат информацию о долгах наследодателя — Законопроект № 395002-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственного дела нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии такой информации. В случае наличия в кредитном отчете информации о наличии долгов у наследодателя нотариус в течение срока, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации для принятия наследства, обязан в письменной форме уведомить об этом наследников.

В Пояснительной записке указывается, что зачастую в правоприменительной практике наследники спустя полгода после принятия наследства в виде движимого и (или) недвижимого имущества узнают о кредитных долгах наследодателя только после получения досудебных или требований кредиторов о досрочном погашении кредитной задолженности.

Расширение возможности бесплатного нахождения родителей с ребенком в больнице — Законопроект № 395177-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому бесплатное предоставление спального места и питания при совместном нахождении одного из родителей с ребенком возможно, если его возраст не превышает 8 лет (в настоящее время установлен возраст — 4 года).

В Пояснительной записке указывается, что в большинстве случаев родители вынуждены находиться в стационаре с ребенком, не достигшим возраста 8 лет, и оплачивать с ним нахождение в больнице, потому что существующая система пребывания детей в больницах ориентирована на то, что именно родители заботятся о детях, которые в силу возраста не могут самостоятельно обратиться за помощью к медперсоналу и контролировать своевременное прохождение процедур и приём медикаментов. В 4 года ребёнок не может выполнять все это самостоятельно. Кроме этого, до достижения восьми лет ребенок не способен самостоятельно обеспечить себе комфортное психологическое состояние для выздоровления.

Отказ от доли в жилье, приобретенном за материнский капитал — Законопроект № 396291-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому допускается нотариальный отказ совершеннолетних (на дату подписания соглашения) детей и супруга лица, получившего сертификат, от наделения их долями в жилом помещении, приобретенном с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

В Пояснительной записке указывается, что действующей версией закона не закреплена возможность совершеннолетнего гражданина и супруга лица, получившего сертификат, отказаться от получения им доли в жилом помещении. Это противоречит нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которым граждане осуществляют свои гражданские права своей волей.

Направление маткапитала на инвестиционный счет — Законопроект № 406209-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться путем безналичного перечисления указанных средств для их размещения на индивидуальном инвестиционном счете лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги).

В Пояснительной записке указывается, что семья может не нуждаться в текущем улучшении жилищных условий, или в приобретении товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, или еще может не быть потребности в оплате образовательных учреждений. В такой ситуации фактически отсутствуют иные возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала с ощутимым положительным эффектом для текущего семейного бюджета.

Отпуск для одиноких родителей — Законопроект № 402736-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому одиноким родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей четырнадцати лет.

В Пояснительной записке указывается, что до принятия Постановления Правительства РФ от 02.03.2017 N 243 "О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов РСФСР и признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) СССР", в нашем государстве действовали похожие по смыслу нормы.

Кредитные каникулы для беременных женщин — Законопроект № 400306-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить право заемщику - беременной женщине, находящейся на не менее чем на двенадцатой неделе беременности, а также женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, воспользоваться «кредитными каникулами» - обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), в том числе кредитного договора обязательства по которому обеспечены ипотекой, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий двух лет с момента родов или уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью расширить социальную поддержку беременных женщин и семей с детьми. В период беременности и после рождения ребенка возникают дополнительные существенные финансовые обязательства, связанные с медицинскими расходами, покупкой детских товаров и уходом за ребенком. Предоставление кредитных каникул будет способствовать уменьшению финансовых сложностей в период становления семьи и позволит заемщикам сосредоточиться на заботе о себе и своем ребенке.

Легализация суррогатного материнства — Законопроект № 410091-8.

В Государственной Думе предлагается ввести понятие суррогатного материнства, которое представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору о суррогатном материнстве, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, половые клетки использовались для оплодотворения, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям и которые состоят в браке между собой, либо одинокой женщиной, половые клетки которой использовались для оплодотворения и для которой вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям.

В Пояснительной записке указывается, что супружеские пары — граждане Российской Федерации столкнулись с ситуацией, при которой фактически под запретом оказалось использование эмбрионов из донорской половой клетки (одного из супругов), в ситуации, когда половые клетки второго супруга не могут быть использованы по медицинским показаниям.

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