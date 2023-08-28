При получении медали «За отвагу» платить НДФЛ не нужно. Письмо ФНС

Рассматриваются последствия по НДФЛ при выплате денежного поощрения в связи с получением медали за Отвагу и медали Жукова (Письмо ФНС от 14.08.2023 № СД-4-11/10435@).
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