При получении медали «За отвагу» платить НДФЛ не нужно. Письмо ФНС

Как управлять финансами бизнеса с помощью фондов? Или как собственнику накопить себе на дивиденды

Планирование с использованием фондов — самый простой способ управления финансами. Фонды помогают предпринимателю понять, сколько денег можно забрать из оборота и потратить, а сколько нужно отложить, чтобы избежать кассового разрыва, когда расходов больше, чем доходов.