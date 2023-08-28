Инициативы Госдумы по семейным, трудовым, образовательным и иным вопросам. Обзор законопроектов

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права граждан

Правовые новости за июль 2023

Пенсионное право

Порядок исчисления «смешанного» стажа на Крайнем Севере для женщин, претендующих на досрочную пенсию — Законопроект № 400016-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается единообразный подход к исчислению периодов работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. В соответствии с этим на женщин, родивших двух и более детей и достигших возраста 50 лет, распространяется норма, в соответствии с которой каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.

В Пояснительной записке указывается, что различные подходы в вопросах учета периодов работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для досрочного назначения страховой пенсии по старости не позволяют претендовать на досрочное назначение страховой пенсии по старости женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, при наличии страхового стажа и «смешанного» стажа работы (когда имеется как период работы в районах Крайнего Севера, но менее 12 лет, так и период работы в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, но менее 17 лет).

Военное право

Город-Герой СВО — Законопроект № 393739-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым устанавливается порядок присвоения звания «Город-Герой специальной военной операции». Согласно законопроекту звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе специальной военной операции, проявив при этом массовый героизм и мужество.

В Пояснительной записке указывается, что нельзя забывать о вкладе защитников Отечества, их героизме и мужестве, проявленных жителями городов в зоне проведения специальной военной операции, которые также внесли весомый вклад в борьбу с нацизмом и бесчеловечными преступлениями. Присвоение указанного звания, безусловно, внесет свой вклад в сохранение военно-исторического наследия нашей Родины.

Расширение социальных гарантий для сотрудников МВД, имеющих статус ВБД — Законопроект № 400446-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому обеспечивается получение преимущественного права на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения для ветеранов боевых действий независимо от основания получения ими данного статуса. В настоящий момент указанное право распространяется на ветеранов Афганистана.

В Пояснительной записке указывается, что все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, преодолевали и преодолевают страшные испытания. Эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране. Предлагаемое изменение станет дополнительной мерой поддержки ветеранов боевых действий и ещё раз подчеркнет их заслуги перед Отечеством.

Участники СВО смогут самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов на права – Законопроект № 403125-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому допускается самостоятельная подготовка водителей на получение права на управление транспортными средствами категорий «А» и «В» в объеме соответствующих программ профессионального обучения водителей транспортных средств гражданами, участвующими в специальной военной операции.

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законодательная инициатива позволит участникам специальной военной операции оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции.

Признание участников Нагорно-Карабахского конфликта ветеранами боевых действий — Законопроект № 407081-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому военнослужащие, участвовавшие в период с марта 1988 года по декабрь 1991 года в боевых действиях на территории Нагорно-Карабахской автономной области, признаются ветеранами боевых действий.

В Пояснительной записке указывается, что военнослужащие на территории Нагорно-Карабахской АО (г. Сумгаит) с 1988 по 1991 выполняли задачи по охране конституционных прав граждан, восстановлению мира, поддерживанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов в условиях чрезвычайного положения и при гражданском конфликте на территории НКАО бывшего СССР и не дали там развиться всеобщей внутренней гражданской войне.

На участников Пражской весны, военнослужащих на Кубе и в Никарагуа предлагают предоставить льготы для ветеранов — Законопроект № 410063-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому статус ветерана присваивается за:

Выполнение задач по подавлению попытки государственного переворота и обеспечению стабилизации обстановки в Чехословацкой Социалистической Республике

Выполнение задач по стабилизации обстановки и защиты от внешней агрессии на территории Республики Куба (с августа 1962 года по июль 1993 года) и Республики Никарагуа (с сентября 1979 года по февраль 1990 года).

В Пояснительной записке указывается, что в Законе о установлен далеко не полный перечень военных событий, в которых принимало участия наша страна. Тем самым определенная категория воинов-интернационалистов лишается заслуженных льгот.

Комментарий к налоговым событиям за июль 2023

Семейное право

Наследники получат информацию о долгах наследодателя — Законопроект № 395002-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственного дела нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии такой информации. В случае наличия в кредитном отчете информации о наличии долгов у наследодателя нотариус в течение срока, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации для принятия наследства, обязан в письменной форме уведомить об этом наследников.

В Пояснительной записке указывается, что зачастую в правоприменительной практике наследники спустя полгода после принятия наследства в виде движимого и (или) недвижимого имущества узнают о кредитных долгах наследодателя только после получения досудебных или требований кредиторов о досрочном погашении кредитной задолженности.

Расширение возможности бесплатного нахождения родителей с ребенком в больнице — Законопроект № 395177-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому бесплатное предоставление спального места и питания при совместном нахождении одного из родителей с ребенком возможно, если его возраст не превышает 8 лет (в настоящее время установлен возраст – 4 года).

В Пояснительной записке указывается, что в большинстве случаев родители вынуждены находиться в стационаре с ребенком, не достигшим возраста 8 лет, и оплачивать с ним нахождение в больнице, потому что существующая система пребывания детей в больницах ориентирована на то, что именно родители заботятся о детях, которые в силу возраста не могут самостоятельно обратиться за помощью к медперсоналу и контролировать своевременное прохождение процедур и приём медикаментов. В 4 года ребёнок не может выполнять все это самостоятельно. Кроме этого, до достижения восьми лет ребенок не способен самостоятельно обеспечить себе комфортное психологическое состояние для выздоровления.

Отказ от доли в жилье, приобретенном за материнский капитал — Законопроект № 396291-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому допускается нотариальный отказ совершеннолетних (на дату подписания соглашения) детей и супруга лица, получившего сертификат, от наделения их долями в жилом помещении, приобретенном с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

В Пояснительной записке указывается, что действующей версией закона не закреплена возможность совершеннолетнего гражданина и супруга лица, получившего сертификат, отказаться от получения им доли в жилом помещении. Это противоречит нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которым граждане осуществляют свои гражданские права своей волей.

Направление маткапитала на инвестиционный счет — Законопроект № 406209-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться путем безналичного перечисления указанных средств для их размещения на индивидуальном инвестиционном счете лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги).

В Пояснительной записке указывается, что семья может не нуждаться в текущем улучшении жилищных условий, или в приобретении товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, или еще может не быть потребности в оплате образовательных учреждений. В такой ситуации фактически отсутствуют иные возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала с ощутимым положительным эффектом для текущего семейного бюджета.

Образовательное право

Бесплатный проезд детей до школы в городах — Законопроект № 393962-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому бесплатная перевозка обучающихся в государственных и муниципальных организациях производится не только в сельских местностях, но и в городах, вне зависимости от наличия общественного транспорта.

В Пояснительной записке указывается, что позволить себе личный транспорт есть возможность не у каждой семьи, но и найти подходящую образовательную организацию в пешей доступности тоже далеко не всегда представляется возможным, из чего возникает необходимость в пользовании общественным транспортом. Однако пользование им практически каждый день представляется весьма затратным.

Участники СВО получат право на бесплатное обучение в техникумах — Законопроект № 398709-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют участники специальной военной операции.

Студентов освободят от занятий после сдачи крови — Законопроект № 412077-8.

Согласно законопроекту в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра обучающийся освобождается от посещения образовательной организации. В случае сдачи крови и ее компонентов в период каникул, в выходной или нерабочий праздничный день обучающемуся по его желанию предоставляется другой день отдыха, дата которого согласовывается с руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом.

В Пояснительной записке указывается, что молодые доноры и участники донорского движения должны иметь полные права на дополнительные меры поддержки по части отдыха после донации для восстановления здоровья и улучшения самочувствия.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2023

Трудовое право

Особенности организации труда при жаре — Законопроект № 396010-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в условиях работы при повышенной температуре воздуха работодатель обязан сохранить благоприятные условия труда посредством принятия мер для минимизации воздействия теплового излучения на работника. Работодатель обязан:

организовывать за свой счёт питьевой режим. Обеспечение питьевой водой должно быть в необходимом количестве, легкодоступным и неограниченным для работников (подробнее)

при работе на открытом воздухе устанавливать на рабочих местах укрытия от прямых солнечных лучей, обеспечивать работников солнцезащитными средствами

при работе на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °С и выше организовывать продолжительность периодов непрерывной работы в 15 - 20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10 - 15 минут в охлаждаемых помещениях

В Пояснительной записке указывается, что в летнее время года, в частности в период жары, организм подвергается большим нагрузкам и повышенной утомляемости. Работа в условиях аномально высоких температур влечет за собой ряд негативных последствий для человеческого организма: от снижения умственной работоспособности, появления вялости и рассеянности, вплоть до развития инфаркта миокарда или инсульта, возникновения артериальной гипертензии, гипертермии, дегидратации и так далее.

Отпуск для одиноких родителей — Законопроект № 402736-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому одиноким родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей четырнадцати лет.

В Пояснительной записке указывается, что до принятия Постановления Правительства РФ от 02.03.2017 N 243 "О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов РСФСР и признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) СССР", в нашем государстве действовали похожие по смыслу нормы.

Финансовое право

Кредитные каникулы для беременных женщин — Законопроект № 400306-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить право заемщику - беременной женщине, находящейся на не менее чем на двенадцатой неделе беременности, а также женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, воспользоваться «кредитными каникулами» — обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), в том числе кредитного договора обязательства по которому обеспечены ипотекой, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий двух лет с момента родов или уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью расширить социальную поддержку беременных женщин и семей с детьми. В период беременности и после рождения ребенка возникают дополнительные существенные финансовые обязательства, связанные с медицинскими расходами, покупкой детских товаров и уходом за ребенком. Предоставление кредитных каникул будет способствовать уменьшению финансовых сложностей в период становления семьи и позволит заемщикам сосредоточиться на заботе о себе и своем ребенке.

Повышение стандартных вычетов по НДФЛ и распространение их на участников СВО — Законопроект № 409478-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается:

Подп. 1 п. 1 ст. 218: Повышение вычета по НДФЛ в отношении лиц, пострадавших от радиации с 3000 тыс. рублей до 4 000 (с 01.10.2023), 5 000 (с 01.01.2024).

Распространение вычета на инвалидов из числа граждан, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Подп. 2 п. 1 ст. 218 НК: Повышение вычета по НДФЛ в отношении Героев СССР, участников ВОВ, блокадников, инвалидов с 500 тыс. рублей до 2 500 (с 01.10.2023), 3 500 (с 01.01.2024).

Распространение вычета «граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, в период военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее - граждане, пребывавшие в добровольческом формировании.

В Пояснительной записке указывается на то, что размер вычетов не менялся с 2000 года, а также что государственная поддержка участников боев в СВО на Украине, заслуженных Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, участников боевых действий в виде налогового вычета в размере 500 рублей в месят конечно будет явно недостаточна и будет восприниматься негативно, особенно в нынешнее время, когда предстоят новые испытания в стране, в том числе мобилизация дополнительных военных и гражданских сил.

Кредит — причина вашего банкротства — Законопроект № 411632-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением о том, что кредит может стать причиной вашего банкротства.

В Пояснительной записке указывается, что по совокупным данным Росстата и Центрального Банка России, по итогам первого квартала 2023 года уровень закредитованности граждан России достиг 41%, а средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей. Этот рост коррелирует с числом индивидуальных банкротств граждан.

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Жилищное право

Жители многоквартирных домов смогут запрещать продажу алкоголя — Законопроект № 404447-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить право гражданам запрещать реализацию розничной продажи алкогольной продукции, розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в нежилых помещениях многоквартирного дома при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В Пояснительной записке указывается, что проблема баров, ресторанов и «алкомаркетов» в жилых домах и возникающий в результате этого повышенный уровень шума вызывает законное возмущение у жителей домов, в которых расположены подобные заведения. Такая ситуация нарушает конституционные права граждан на отдых и благоприятную окружающую среду.

Владельцы жилья смогут оказывать гостиничные услуги — Законопроект № 409713-8.

В Государственной Думе РФ предлагают провести эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Согласно законопроекту гостевой дом — средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг. Эксперимент предлагается провести в трех субъектах Российской Федерации — Республике Крым, Краснодарском крае, городе федерального значения Севастополе.

В Пояснительной записке указывается, что действующим регулированием не запрещается нахождение средств размещения в жилых домах, частях жилых домов.

Потребительское право

Порядок возврата товара, приобретенного дистанционно — Законопроект № 396348-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при отказе потребителя от товара, приобретенного дистанционно, продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. Продавец несет расходы на доставку от потребителя возвращенного товара и расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем по договору.

В Пояснительной записке указывается, что действующее нормативное регулирование дистанционной торговли создаёт правовую неопределённость, которой пользуются отдельные организаторы дистанционной торговли, чтобы взимать плату за возврат покупателем товаров надлежащего качества, от приобретения которых покупатель решает отказаться до передачи ему этих товаров продавцом.

Запрет на продажу алкоголя в продуктовых магазинах — Законопроект № 401976-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего.

В Пояснительной записке указывается, что практика реализации алкогольной продукции в спецмагазинах уже хорошо зарекомендовала себя в странах, которые в 80-90 гг. прошлого века возглавляли рейтинги ВОЗ по уровню потреблению алкоголя (Норвегия, Швеция, Дания). Успешная антиалкогольная кампания, в том числе, использование предлагаемого механизма, позволила снизить потребление алкоголя и существенно улучшить ситуацию в данном сфере.

Защита прав потребителей платных подписок в интернете – Законопроект № 405607-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не допускается списание указанным в настоящем пункте продавцом (исполнителем) периодического платежа без предварительного уведомления потребителя в электронной форме, направляемого, потребителю не позднее, чем за день до даты очередного периодического платежа. Данное уведомление должно содержать информацию о дате списания платежа, о способе одностороннего отказа потребителя от абонентского договора и указатель страницы сайта продавца (исполнителя) в сети «Интернет», на которой предусмотрена техническая возможность отказа потребителя от абонентского договора.

В Пояснительной записке указывается, что за последнее время, стали актуальными вопросы списания маркетплейсами денежных средств с банковских счетов (платежных инструментов) потребителей, которые удалены с площадок в качестве средства платежа.

Краткий обзор налоговых новостей за июль 2023

Медицинское право

Защита информации о пациенте — Законопроект № 394130-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому пациент вправе запретить раскрывать и (или) предоставлять любую информацию, предусмотренную в части 1 настоящей статьи, любым лицам, кроме его лечащего врача, без его письменного или электронного согласия.

В Пояснительной записке указывается, что возможность обработки персональных данных пациента без его согласия может быть осуществлена в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг. Таким образом, неограниченный круг лиц, работающих в медицинских организациях, связанных с оказанием медицинских услуг в рамках ОМС, вправе получать весь объем информации о пациенте без его согласия и уведомления.

Обеспечение лекарствами больных спинальной мышечной атрофией за счет федерального бюджета — Законопроект № 407923-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц старше 18 лет, больных спинальной мышечной атрофией (далее — СМА), передаются федеральному органу исполнительной власти. В Пояснительной записке указывается, что СМА не включена в государственные программы льготного лекарственного обеспечения, в связи с чем право на льготное лекарственное обеспечение по факту наличия заболевания у больных со СМА, достигших 18 лет, законодательно не установлено.

Легализация суррогатного материнства — Законопроект № 410091-8.

В Государственной Думе предлагается ввести понятие суррогатного материнства, которое представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору о суррогатном материнстве, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, половые клетки использовались для оплодотворения, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям и которые состоят в браке между собой, либо одинокой женщиной, половые клетки которой использовались для оплодотворения и для которой вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям.

В Пояснительной записке указывается, что супружеские пары — граждане Российской Федерации столкнулись с ситуацией, при которой фактически под запретом оказалось использование эмбрионов из донорской половой клетки (одного из супругов), в ситуации, когда половые клетки второго супруга не могут быть использованы по медицинским показаниям.

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Карательное право

Лишение водительских прав за агрессивное вождение — Законопроект № 395967-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому умышленное опасное (агрессивное) вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

В Пояснительной записке отмечается, что опасное (агрессивное) вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения. По вине таких водителей совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.

Защита машин инвалидов от эвакуации на спецстоянку — Законопроект № 402656-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в отношении транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид», должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где данное транспортное средство не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов.

В Пояснительной записке указывается, что необходимо учитывать, что некоторые лица не могут свободно передвигаться без своего транспортного средства, в связи с чем задержание их транспортного средства может повлечь за собой и физические страдания для такой категории граждан. Особенно стоит учитывать, что особенному риску в этом случае подвергаются инвалиды-колясочники с патологией нижних конечностей.

Уголовная ответственность за оправдание и пропаганду экстремизма — Законопроект № 403956-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому уголовной ответственности подлежат лица, оправдывающие и пропагандирующие экстремизм. Под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Под пропагандой экстремизма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности.

В Пояснительной записке указывается, что в России зафиксирована тенденция оправдания и пропаганды совершения указанных преступлений в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет». Таким образом, массшутинг приобретает статус «модного» движения наравне с криминальной субкультуры «А.У.Е.», в первую очередь, среди несовершеннолетних.

Лишение гражданства РФ, полученного по рождению — Законопроект № 407652-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому за совершение преступлений (действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, дезертирство, дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к экстремизму) лицо может быть лишено гражданства РФ, которое было получено им по рождению.

В Пояснительной записке указывается, что реализация данного проекта федерального закона позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации.

За выгул опасных пород собак без намордника оштрафуют на 30 тыс. рублей — Законопроект № 407944-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому выгул потенциально опасной собаки владельцем либо лицом, осуществляющим выгул собаки, без намордника и поводка — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Конфискация имущества за мелкие взяточничество и коммерческий подкуп — Законопроект № 411567-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому мелкие взятки и коммерческий подкуп отнесены к преступлениям, по которым применяется конфискация имущества.

В Пояснительной записке указывается, что очевидно, что систематические мелкие поборы с граждан, осуществляемые должностными лицами, нередко в организованных формах, представляют гораздо большую опасность устанавливаемых разрозненных фактов дачи мелких взяток.

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