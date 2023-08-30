Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при получении права требования в счет погашения займа (Письмо Минфина от 24 мая 2023 г. № 03-03-06/1/47432).
Налог на прибыль при получении отступного. Разъяснения Минфина
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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