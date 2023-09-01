Минутка налоговых новостей за август 2023. Обзор событий

Рассматриваются ключевые налоговые события.
P.S. Полный обзор будет опубликован позднее.
Юзвак Максим
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