Обзор практики Верховного Суда по налогам за 1-ое полугодие 2023. Все самое интересное в одном месте

Общие вопросы

Определение от 27 марта 2023 г. № 310-ЭС23-1718 (с. Чучунова Н.С., Город Орел против Астория)

Полагая, что у ответчика возникло неосновательное обогащение, выразившееся в разнице между размером земельного налога за 2020 год, исчисленного исходя кадастровой стоимости земельного участка, определенной с учетом фактического использования предпринимателем спорного земельного участка, и фактически уплаченным обществом за 2020 год земельным налогом, финансовое управление администрации города Орла направило ответчику требование об уплате недополученного в местный бюджет налога.

Налоговый орган, привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, в своих пояснениях подтвердил, что разногласия между налогоплательщиком (предпринимателем) и налоговой инспекцией относительно недоимки по уплате земельного налога за земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020621:72 за 2020 год отсутствуют.

Определение от 23 июня 2023 г. № 301-ЭС23-9027 (с. Кирейкова Г.Г., Теплоэнерго против Спектр-Плюс)

Оценив поведение ответчика, не являющегося плательщиком НДС в связи с применением упрощенной системой налогообложения и не выделившего НДС в счете-фактуре при совершении сделки по реализации объекта, цена которого в договоре определена с учетом НДС, апелляционный суд пришел к выводу о том, что такое поведение ответчика является злоупотреблением правом, поскольку позволяет ему, с одной стороны, не уплачивать НДС в бюджет и завысить стоимость произведенной ответчиком оплаты по договору на присоединение, с другой — препятствует истцу заявить о применении налогового вычета по НДС.

Определение от 19 июня 2023 г. № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Пронина М.В., Пантан, Красный Дом)

Если основанием для излишнего поступления налогов в бюджет послужило издание незаконного нормативного правового акта в сфере налогообложения (статья 6 Налогового кодекса), спорные суммы налогов должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам. Такие суммы налогов не могут рассматриваться как излишне уплаченные, что влекло бы за собой ограничение начисления процентов только периодом просрочки налогового органа в осуществлении возврата налога, поскольку в упомянутой ситуации налогоплательщик не допустил ошибки, а исполнял действующее законодательство. Во всяком случае, добросовестный налогоплательщик, исполнявший обязанность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, не может быть поставлен в более обременительное положение в сравнение с лицами, уклонявшимися от исполнения данной обязанности, что произошло бы в случае отказа в применении пункта 5 статьи 79 НК РФ в сложившейся ситуации.

Как правило, налогоплательщик уже к началу налогового периода обладает сведениями о предстоящем излишнем взыскании налога и имеет возможность заранее принять меры по защите своих прав как в административном порядке — путем обращения за пересмотром результатов мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения, так и в судебном порядке — путем оспаривания ненормативного правового акта об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Эта возможность сохраняется у налогоплательщика и после начала налогового периода, составляющего календарный год. Принятие мер, направленных на пересмотр в административном порядке результатов указанных мероприятий, либо на оспаривание нормативного правового акта и своевременность принятия таких мер находятся в сфере контроля и ответственности налогоплательщика.

Налоговый контроль

Определение от 1 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25615 (с. Завьялова Т.В., Новая редакция)

При рассмотрении данного спора суды трех инстанций основывали свою позицию на положениях статей 23, 55, 80, 174 НК, совокупный анализ которых позволил судам прийти к выводу о том, что моментом возникновения обязанности по представлению налоговой декларации (расчета) за налоговый (отчетный) период является следующий день после дня окончания соответствующего налогового (отчетного) периода. В случае отсутствия первичных документов, являющихся основанием для определения налоговой базы и исчисления суммы налога, подлежащей уплате, информация о налоговой базе и сумме исчисленного налога, отраженная в налоговых декларациях (расчетах), представленных до завершения соответствующего налогового (отчетного) периода, будет являться предположительной (мнимой).

Следовательно, налоговые декларации (расчеты), представленные до завершения соответствующего налогового (отчетного) периода и содержащие предположительные (мнимые) показатели, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке, поскольку не соответствуют понятию налоговой декларации (расчета), установленному пунктом 1 статьи 80 НК.

Комментарий к налоговым спорам за 1-ое полугодие 2023

Налоговые споры

Определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., Абитерно)

Отменяя решение суда первой инстанции по мотивам, связанным с получением обществом необоснованной налоговой выгоды, суд апелляционной инстанции признал решение инспекции законным по основаниям, по которым обществу доначисления не производились и которые не являлись предметом полноценного рассмотрения налогового органа по правилам статьи 101 НК, что не может быть признано правомерным.

Определение от 9 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-19981 (Золотова Е.Н., Кужовник Александр Чеславович)

Суды апелляционной инстанции и округа указали на то, что спор о признании недействительным решения налогового органа, принятого в отношении налогоплательщика — юридического лица, относится к компетенции арбитражного суда. Вместе тем, заявитель по настоящему делу является участником общества, которому действующее законодательство не предоставило право обжаловать в судебном порядке решение налогового органа о привлечении общества к налоговой ответственности; правом на обращение в суд с заявлением данного рода обладает общество; Кужовник А.Ч. не является субъектом спорных налоговых правоотношений, на момент подачи заявления в арбитражный суд единственным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени общества, являлся его конкурсный управляющий Аветисян Владимир Рубенович. Суд округа указа на то, что у контролирующих лиц, в отношении которых подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, имеются иные механизмы судебной защиты.

Определение от 6 марта 2023 г. № 310-ЭС19-28370 (с. Першутов А.Г., Антонова М.К., Завьялова Т.В., Плаксин Сергей Николаевич)

Определение от 6 марта 2023 г. № 303-ЭС22-22958 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., Сафонова Тамара Николаевна)

Участие контролирующего должника лица в деле об оспаривании решения налогового органа в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, не лишает его права и на обжалование принятых по делу судебных актов. Однако отсутствие такого права у контролирующего должника лица, лишенного возможности участия в таком деле, в том числе и по независящим от него обстоятельствам (например, в связи с тем, что уполномоченный орган обратился в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с заявлением о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности после рассмотрения дела об оспаривании решения налогового органа, как это имело место в настоящем деле), напротив, может привести к нарушению принципа равенства, о недопустимости чего неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации (постановления от 05.04.2007 N 5-П, от 25.03.2008 № 6-П, от 26.02.2010 № 4-П, от 19.03.2010 № 7-П и др.).

Определение от 19 апреля 2023 г. № 305-ЭС20-8962 (с. Антонова М.К., Рябоконь Д.В., Сити Холдинг)

В обоснование вновь открывшихся обстоятельств заявитель ссылался на заключение эксперта № 20/31 от 17.07.2018, составленное в рамках уголовного дела № 11902450016000048, а также на письмо налогового органа № 19-113/052296 о технической ошибке при вынесении решения от 26.07.2018 № 200 и пересчете (уменьшении) начисленных налогов, пеней и штрафа.

Суды пришли к выводу о том, что указанные заявителем обстоятельства не относятся к основаниям, с которыми процессуальный закон связывает возможность пересмотра вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, и фактически являются новыми доказательствами, имеющими отношение к уже исследованным обстоятельствам спора. При этом судами отмечено, что письмом № 19-113/052296 налоговый орган сообщил обществу о технической ошибке (опечатке) при вынесении решения и пересчете (уменьшении) доначисленного налога на прибыль, пени и штрафов. На основании данного письма в карточках лицевого счета общества проведено уменьшение начисленных сумм.

НДС

Определение от 9 января 2023 г. № 304-ЭС22-24791 (с. Антонова М.К., Кемеровский механический завод)

Суды указали на непредставление обществом доказательств использования для оплаты строительных работ собственных или полученных от ГК «Ростех» внебюджетных средств и непредставление документов, подтверждающих ведение раздельного учета. Кроме того, признали правомерным расчет инспекции по амортизации, включаемой в прямые расходы. Доказательств наличия оснований для отнесения амортизационных расходов в состав косвенных обществом не представлено.

Определение от 22 марта 2023 г. № 301-ЭС22-28662 (с. Завьялова Т.В., Региональная лизинговая компания Ярославской области)

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что оплата обществом товаров (предметов лизинга и общехозяйственных расходов) производилась с его лицевого и расчетного счетов за счет сумм бюджетных инвестиций, и при этом налогоплательщик не вел раздельный учет затрат на приобретение товаров за счет бюджетных инвестиций и затрат на приобретение товаров за счет других источников.

Комментарий к налоговым событиям за июль 2023

Налог на прибыль

Определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., Абитерно)

Расходы, связанные с приобретением долей, понесены в период применения упрощенной системы налогообложения, но не относятся к выручке (доходам), которая облагалась в рамках специального налогового режима. Напротив, указанные расходы соотносятся с доходом от продажи долей, который подлежит налогообложению в рамках общей системы налогообложения.

Следовательно, вопреки позиции инспекции, поддержанной судами апелляционной и кассационной инстанций, общество было вправе уменьшить признанный им доход от операций с долями дочернего общества на соответствующие расходы.

Нельзя согласиться с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при определении величины расходов налогоплательщика, связанных с приобретением акций и долей, не может учитываться стоимость (остаточная стоимость) имущества, внесенного в уставный капитал дочернего общества. В случае инвестирования налогоплательщиком собственного имущества в создание юридического лица (дочернего общества) именно осуществленные налогоплательщиком вложения признаются расходами на приобретение акций и долей. Величина расходов, учитываемых для целей налогообложения, при этом определяется исходя из остаточной стоимости, учитывающей накопленный износ имущества ко дню его передачи вновь созданной организации (дочернему обществу) и подтвержденной документально.

Определение от 5 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-1333 (с. Завьялова Т.В., Метхол)

Суды обоснованно отметили, что последовавший в 2019 году факт расторжения договоров купли-продажи имущества не влияет на налоговый учет реализации данного имущества в 2014 году. Все последующие изменения стоимости или количества (объемов), совершенных в соответствующем налоговом или отчетном периоде хозяйственных операций, в том числе ввиду возврата товара, подлежат учету налогоплательщиком как новые факты (события) хозяйственной жизни в налоговом (отчетном) периоде их возникновения (периоде возврата товара, уменьшение его цены).

Определение от 23 мая 2023 г. № 306-ЭС22-28213 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., ЕвроХим-ВолгаКалий)

При этом ошибочное отражение спорных сумм расходов в разделе декларации по налогу на прибыль организаций, относящемся к определению налоговой базы по объектам ОПХ, само по себе не могло служить основанием для налогового органа полностью исключить возможность учета указанных расходов при налогообложении прибыли, поскольку представленные налогоплательщиком пояснения и документы в соответствии с пунктом 4 статьи 101 НК РФ позволяют прийти к выводу о правильной квалификации расходов и определить величину налоговой обязанности.

Определение от 13 июня 2023 г. № 309-ЭС22-21122 (с. Завьялова Т.В., Чумлякский элеватор)

Определение от 9 июня 2023 г. № 306-ЭС22-24530 (с. Самуйлов С.В., Сартехстройинвест)

Определение от 9 июня 2023 г. № 306-ЭС20-14681(12) (с. Самуйлов С.В., Волжский терминал)

Руководствуясь положениями главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации, суды апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу о том, что доходы от реализации имущества организации в ходе конкурсного производства, в том числе реализации с публичных торгов в установленном порядке, являются доходом этой организации и учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, следовательно, подлежат отражению в налоговой декларации за соответствующий налоговый период. Данный вывод судов соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 31.05.2023 # 28-П

НДФЛ

Определение от 17 марта 2023 г. № 303-ЭС22-29414 (с. Завьялова Т.В., Кобра-Секьюрити)

Признавая тот факт, что перечисленные сотрудникам общества денежные средства составляют доход подотчетного лица и подлежат включению в налоговую базу по НДФЛ, а также при исчислении страховых взносов, суды отметили отсутствие доказательств, подтверждающих расходование подотчетных денежных средств для нужд общества.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-ое полугодие 2023

Налог на имущество

Определение от 9 марта 2023 г. № 305-ЭС22-23165 (с. Павлова Н.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Сбербанк против Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы)

Выводы судов о том, что отдельные помещения в нежилом здании, используемые заявителем как «кабинеты», не должны рассматриваться в качестве офисных для целей налогообложения в силу своего «вспомогательного» назначения, противоречат целевому толкованию вышеуказанных положений статьи 378.2 НК, в том числе выработанному в судебной практике, поскольку кредитная организация осуществляет хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, направленную на извлечение прибыли, посредством использования офисных помещений (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.11.2020 № 46-П, определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12.11.2020 N 2596-О, определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2017 № 9-АПГ17-2, от 23.03.2017 № 57-АПГ17-1 и др.).

Определение от 17 апреля 2023 г. № 310-ЭС23-1804 (с. Завьялова Т.В., ИП Дутко Елена Владимировна)

Суды пришли к выводу о том, что предоставление предпринимателю права на льготу по указанному объекту являлось ошибочным, не соответствующим закону, в связи с чем налоговый орган обоснованно направил уведомление о доначислении налога за 2018-2019 годы по спорному объекту. Суды отметили, что ошибочное предоставление заявителю налоговой льготы за указанные периоды не является основанием для освобождения от исчисления и уплаты налога, поскольку в данном случае наличие у предпринимателя соответствующей налоговой обязанности прямо предусмотрено положениями действующего налогового законодательства.

Определение от 13 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-4512 (с. Антонова М.К., Альфа-Капитал)

Судебные инстанции исходили из того, что на момент утверждения соответствующих перечней и начала налоговых периодов 2018-2021 годов нежилое помещение общества не соответствовало критериям отнесения к объектам недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как их кадастровая стоимость, в том числе критерию площади (не менее 3.000 кв. м). При этом вид фактического использования помещения уполномоченным органом не установлен, использование помещения для целей размещения офисов обществом не подтверждено.

Земельный налог

Определение от 18 января 2023 г. № 302-КГ16-11762 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин Д.В., 10 Арсенал Военно-Морского Флота)

Нарушение норм гражданского, земельного и иного законодательства при получении земельного участка само по себе не является основанием для освобождения от налогообложения лица, которое согласно данным публичного (государственного) реестра выступало собственником имущества и, как предполагается, по общему правилу имело возможность извлечения выгоды из использования имущества в своей экономической деятельности.

Определение от 28 марта 2023 г. № 305-ЭС22-27530 (с. Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Тишина)

С 2020 года в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для возведения объектов индивидуального жилищного строительства (пункт 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), воля законодателя направлена на предоставление государственной поддержки непосредственно гражданам, которым приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства земельные участки принадлежат на соответствующем праве, осуществляющим строительство для удовлетворения собственных нужд, связанных с проживанием. Коммерческие организации исключены из числа субъектов, которые вправе применять пониженную ставку налога в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, даже в случаях, когда они осуществляют возведение объектов индивидуального жилищного строительства на принадлежащих им участках для реализации впоследствии построенных объектов гражданам.

Из приведенной логики законодательного регулирования вытекает, что налогоплательщики - коммерческие организации, тем более не вправе применять пониженную ставку налога в случаях, когда они и вовсе не имеют намерения приступать к индивидуальному жилому строительству, но используют соответствующие земельные участки в своей предпринимательской деятельности как активы, рассчитывая на получение прибыли от их реализации, либо на использование земельных участков в качестве объектов залога (ипотеки) и т.п.

Определение от 21 марта 2023 г. № 305-ЭС22-24825 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Пансионат с лечением «Солнечная поляна»)

В силу пункта 2 статьи 391 Налогового кодекса установление различных налоговых ставок в отношении земельного участка, является основанием для отдельного расчета налоговой базы. Принимая во внимание, что конкретный порядок такого расчета законом не определен, то в случаях, когда при исчислении налога в отношении земельного участка применяются различные налоговые ставки, установленные в зависимости от наличия на нем объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, налоговая база в отношении части земельного участка, приходящейся на данные объекты, может определяться как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная указанной части участка (пункт 7 статьи 3 НК).

С учетом изложенного, нельзя согласиться с выводами суда кассационной инстанции о допустимости применения пониженной ставки земельного налога, предусмотренной для объектов, указанных в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса, только при условии выделения из сооружений, находящихся на спорном земельном участке, непосредственных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и формирования самостоятельного земельного участка под этими объектами. Такие выводы суда округа по своей сути сводятся к установлению условий для применения пониженной ставки, не предусмотренных законом. Пониженная ставка земельного налога для объектов жилищно-коммунального хозяйства введена законодателем, прежде всего, в целях обеспечения интересов граждан и организаций - потребителей коммунальных услуг, имея в виду нежелательность произвольного увеличения стоимости поставляемых им ресурсов.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2023

УСН

Определение от 24 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-27144 (с. Першутов А.Г., Павлова Н.В., Тютин Д.В., ИП Сазонов Всеволод Евгеньевич)

Налоговый кодекс не содержит запрет на право применения упрощенной системы налогообложения лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с осуществлением адвокатской деятельности, но имеющими при этом статус адвоката. При этом Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекс профессиональной этики адвоката в соответствии со статьей 1 Налогового кодекса не относятся к законодательству Российской Федерации о налогах и сборах.

Вопрос соблюдения адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, в частности, установленных запретов и ограничений, не является предметом рассмотрения настоящего дела и не отнесен к компетенции налоговых органов и судов в рамках рассмотрения налоговых споров, поскольку согласно положениям Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом, и отнесено к компетенции Совета адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации.

Вопросы добросовестности

Определение от 13 января 2023 г. № 309-ЭС22-26556 (с. Антонова М.К., СТРОЙОПТИМУМ)

Судебные инстанции отметили, что реальность выполнения спорных работ силами общества «Спец Строй» инспекцией не оспаривалась, результат работ принят заказчиком, завышение стоимости работ при оформлении отношений со спорными контрагентами по сравнению со стоимостью работ, выполненных обществом «Спец Строй» (наличие наценки), либо задвоение стоимости таких работ, не установлены.

Определение от 16 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25849 (с. Антонова М.К., Ветта)

При этом судами отмечено, что формальный документооборот организован самим налогоплательщиком, оснований для определения недоимки расчетным способом в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 НК при установленных обстоятельствах не имеется.

Определение от 10 февраля 2023 г. № 301-ЭС22-27137 (с. Завьялова Т.В., Сервис-Центр)

Так, оценив представленные обществом для налоговой проверки в обоснование правомерности заявленного вычета по налогу на добавленную стоимость договоры подряда, счета-фактуры, платежные документы, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приеме-передаче зданий (сооружений) по хозяйственным операциям с ООО «Ресурс», суды пришли к выводу о том, что данный контрагент не являлся исполнителем работ по заключенным с обществом договорам, фактическими исполнителями выступали работники проверяемого налогоплательщика, с использованием ресурсов организаций, применяющих специальные налоговые режимы, а также иными подконтрольными руководству общества лицами. Таким образом, в отсутствие реальных хозяйственных операций налогоплательщиком был создан формальный документооборот с целью завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

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