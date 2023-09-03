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Юзвак Максим
Налог на прибыль

Момент приостановления отдельных положений международных договоров по указу Президента

Рассматривается вопрос о приостановлении отдельных положений СИДН.
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Рассматривается вопрос о приостановлении отдельных положений СИДН на основании Указа Президента РФ от 08.08.2023.

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ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2022 - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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