Разделительный баланс при реорганизации. Разъяснения Минфина

Как вести управленческий учёт бизнеса максимально эффективно?

У бизнеса никогда не возникает вопросов, как и зачем вести бухгалтерский учёт. С управленческим учётом не всё так однозначно, хотя грамотно построенная управленка может принести много пользы. О том, чем полезен управленческий учёт, какие данные в нём формируются и как вести его разумно и с меньшими затратами, расскажем в статье.