Рассматривается порядок составления раздельного баланса при реорганизации в целях налога на прибыль (Письмо Минфина от 13 июля 2023 г. № 03-03-06/2/65824).
Разделительный баланс при реорганизации. Разъяснения Минфина
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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Рассматривается порядок составления раздельного баланса при реорганизации в целях налога на прибыль.
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