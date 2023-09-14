Налоговый дайджест за август 2023. Обзор для бухгалтера

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий
Содержание
НДС при оплате участия в голосовании.
НДФЛ при открытии вклада на третье лицо.
НДС при предоставлении опциона на долю в уставном капитале.
Срок хранения документов по амортизации.
Учет инвествычета при возврате пожертвований.
Документы для освобождения от обложения помощи мобилизованным.
Повышение штрафа за неуплату налогов и взносов.
Повышение стоимости патента для мигрантов.
Налог на прибыль при выкупе облигаций.
НДС при продаже невостребованных вещей.
Применение вычета по НДФЛ на обучение при отсутствии доходов.
Налогообложение гаражей в сельском хозяйстве.
НДС при оказании услуг по охране труда.
Получение вычета по НДФЛ на ребенка при раздельном проживании с ним.
НДС при предоставлении парковки работникам.
НДС при продаже недвижимости иностранца через представителя.
НДС при уступке прав по поставке.
Переоценка по налогу на прибыль займа в драгоценных металлах.
Страховые взносы при смерти работника.
НДФЛ при получении медали за Отвагу.
Начисление амортизации при временном простое.
Налог на сверхприбыль в особых экономических зонах.
Налог на прибыль при получении отступного.
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