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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговый дайджест за август 2023. Обзор для бухгалтера

Налоговый дайджест за август 2023. Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.
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Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий

Содержание

  • НДС при оплате участия в голосовании.

  • НДФЛ при открытии вклада на третье лицо.

  • НДС при предоставлении опциона на долю в уставном капитале.

  • Срок хранения документов по амортизации.

  • Учет инвествычета при возврате пожертвований.

  • Документы для освобождения от обложения помощи мобилизованным.

  • Повышение штрафа за неуплату налогов и взносов.

  • Повышение стоимости патента для мигрантов.

  • Налог на прибыль при выкупе облигаций.

  • НДС при продаже невостребованных вещей.

  • Применение вычета по НДФЛ на обучение при отсутствии доходов.

  • Налогообложение гаражей в сельском хозяйстве.

  • НДС при оказании услуг по охране труда.

  • Получение вычета по НДФЛ на ребенка при раздельном проживании с ним.

  • НДС при предоставлении парковки работникам.

  • НДС при продаже недвижимости иностранца через представителя.

  • НДС при уступке прав по поставке.

  • Переоценка по налогу на прибыль займа в драгоценных металлах.

  • Страховые взносы при смерти работника.

  • НДФЛ при получении медали за Отвагу.

  • Начисление амортизации при временном простое.

  • Налог на сверхприбыль в особых экономических зонах.

  • Налог на прибыль при получении отступного.

Другие материалы

  • Обзор Писем Минфина по налогам за май 2023 - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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