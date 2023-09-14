Налоговый дайджест за август 2023. Обзор для бухгалтера

АУСН и разделение операций по счетам

Особенность применения АУСН — отсутствие обязанности сдачи отчетности. Данные о доходе налоговая получает от банка, ККТ или из личного кабинета на сайте ФНС. Для корректного разделения на учитываемые и неучитываемые операции, которые проходят по счёту, налоговая разработала методические рекомендации.