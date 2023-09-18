Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Страховые взносы

Допустимо ли начисление страховых взносов физическому лицу без статуса ИП?

Рассматривается возможность начисления страховых взносов лицу, занимающемуся предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
11

Рассматривается возможность начисления страховых взносов лицу, занимающемуся предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (Письмо ФНС от 9 августа 2023 г. № БС-4-11/10230@).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 1 час назад

    А на каком основании, можно поинтересоваться?

    Сначала по напринимают законов, что сами не понимают о чем эти нормативы, а потом пытаются с этой неразберихи еще и какие то налоги получить.

    В который раз читая подобное убеждаюсь, насколько разумней в этом плане работают т.н. "недружественные" буржуины. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип proffnalog
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

Компания не обоснованно уменьшила налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов. Это стало основанием для доначисления налога

Основанием для доначисления налога послужил вывод ФНС о том, что Общество в нарушение статьи 283 НК не обоснованно уменьшило налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов.

61
Логотип advokatshaderkov
advokatshaderkov
Интернет и IT

Запретить, нельзя продать. Как обезопасить свою квартиру от продажи мошенниками за 30 секунд?

Раньше для установки запрета требовалось лично идти в МФЦ или Росреестр. Теперь это можно сделать онлайн на портале Госуслуги. Как оформить запрет и зачем он нужен.

171
Логотип LRurist
LRurist
Антимонопольное право

МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 обязали раздавать интернет бесплатно. ФАС выдала предупреждения «большой четверке»

Операторы должны перестать брать с абонентов деньги за раздачу интернета с телефона, соответствующее предписание выдала ФАС.

МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 обязали раздавать интернет бесплатно. ФАС выдала предупреждения «большой четверке»
42
Поиск работы бухгалтеров

🔥Найдите работу с подборкой самых крутых вакансий дня от «Клерка»!

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

47
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
4
96
Логотип msneg
msneg

170 атак ежедневно. Впечатляющие цифры про ситуацию с инфобезопасностью от СОЛАР + фото-отчет с крутого ивента

На днях я как издатель «Клерка» ходила на презентацию группы компаний «Солар» (ранее «РТК-Солар»), которые рассказали, как изменился мир кибербезопасности и какие новинки скоро появятся на рынке. Поделюсь с вами интересными фактами и цифрами по кибербезопасности, а также своими фотографиями.

170 атак ежедневно. Впечатляющие цифры про ситуацию с инфобезопасностью от СОЛАР + фото-отчет с крутого ивента
1
60
Логотип LRurist
LRurist
Право

Гарантийные обязательства. Сложности защиты интересов подрядчика в суде

Последние годы моей работы были в компании, занимавшейся строительством автомобильных дорог и аэропортов (о, да! и тех, что вы видите, прилетая в Москву). Так что проблема качества всегда стояла на первом месте!

29
Читать еще
Мнения