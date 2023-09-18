Рассматривается возможность начисления страховых взносов лицу, занимающемуся предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (Письмо ФНС от 9 августа 2023 г. № БС-4-11/10230@).
Допустимо ли начисление страховых взносов физическому лицу без статуса ИП?
Юзвак Максим
Комментарии1
А на каком основании, можно поинтересоваться?
Сначала по напринимают законов, что сами не понимают о чем эти нормативы, а потом пытаются с этой неразберихи еще и какие то налоги получить.
В который раз читая подобное убеждаюсь, насколько разумней в этом плане работают т.н. "недружественные" буржуины.