Бесплатное горячее питание в школах, школьная форма, пенсионные права учителей. Обзор образовательного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие образовательную сферу

Образовательное право за август 2023

Родители смогут запрещать обязательную форму в школе — Законопроект № 421127-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта.

В Пояснительной записке указывается, что целью данного законопроекта является предоставление права родителями обучающихся блокировать решения руководства образовательной организации о введении обязательной школьной форме. Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители, как основные заинтересованные стороны, имели возможность активного участия в этом процессе.

Распространение бесплатного горячего питания на всех школьников — Законопроект № 424973-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.

В Пояснительной записке указывается, что Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность. Болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорнодвигательного аппарата.

Размер стипендии не ниже МРОТ — Законопроект № 426525-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия выплачивается в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

В Пояснительной записке указывается, что на стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет 2 перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования. Не удивительно, что если образование в СССР считалось лучшим в мире, то нынешнее место в мире в этой сфере более чем скромное. Россия в рейтинге 100 лучших вузов мира представлена лишь МГУ, НИЯУ МИФИ, МФТИ и Томским университетом, находящимися в конце этого списка.

Флага России станет больше — Законопроект № 427507-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время торжественных церемоний официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

В Пояснительной записке указывается, что огромное количество спортивных и физкультурных мероприятий, например, в сфере массового спорта, проводятся без использования одного из ключевых государственных символов Российской Федерации.

Право на выплату к 1 сентября — Законопроект № 432056-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому проживающий на территории Российской Федерации один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство Российской Федерации и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года (далее - ежегодная выплата).

В Пояснительной записке указывается, что собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста.

Упрощение выхода на досрочную пенсию педагогов — Законопроект № 413905-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право досрочного выхода на пенсию предоставляется лицам, не менее 25 лет осуществляющим педагогическую деятельность в общеобразовательных школах всех наименований, гимназиях, межшкольных учебно-производственных комбинатах трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся (межшкольных учебных комбинатах), школах-интернатах, детских садах, яслях-садах, садах-яслях, детских яслях, техникумах, колледжах, училищах и лицеях.

В Пояснительной записке указывается, что не только выработанный стаж педагога дает основания для назначения пенсии педагогическому работнику. Стаж работы педагога в образовательных учреждениях среднего профессионального образования может быть учтен только при условии обучения в указанных учреждениях не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет. На практике получить статус среднего образовательного учреждения, в котором обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет, невозможно.

Возврат индексации пенсий для врачей и учителей — Законопроект № 417727-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания, осуществляется в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций.

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе, особенно низкооплачиваемых специалистов низового звена бюджетных организаций (нянечки в детских садах, санитарки в больницах, социальные работники).

Направление материнского капитала на образование матерей — Законопроект № 420340-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на получение образования женщинами в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

В Пояснительной записке указывается, что по данным Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ (март 2020 года), основными факторами, влияющими на отказ от рождения первого или последующих детей, являются отсутствие материальных возможностей (73% женщин и 70% мужчин) и необходимость найти более высокооплачиваемую работу (66% и 69% соответственно).

Право на отгул 1 сентября — Законопроект № 428454-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий — День знаний — с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

В Пояснительной записке указывается, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей — наших школьников. Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события. Участие родителей в торжественной линейке способствует этому.

Отпуск 1 сентября — Законопроект № 432628-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, получающего основное общее образование, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

В Пояснительной записке указывается, что проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» подготовлен в целях предоставления родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, получающего основное общее образование, права проводить ребенка в школу 1 сентября и присутствовать с ним в День знаний на торжественной школьной линейке.

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