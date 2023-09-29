Лишение гражданства уклонистов, расширение призывных комиссий, отсрочка от армии отцов. Обзор военного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих

Военное право за август 2023

Отсрочка от армии для отцов малолетних детей и детей-инвалидов — Законопроект № 414185-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от призыва предоставляется лицам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и осуществляющим уход за ним, а также имеющим ребенка в возрасте до трех лет.

В Пояснительной записке указывается, что многие семьи не могут полноценно заботиться о новорожденном, а другие откладывают рождение первого ребенка на время, когда будущий отец выйдет из призывного возраста. Отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье, поэтому матерям сложно полноценно работать и одновременно ухаживать за ребенком.

Участников СВО признают социально уязвимыми гражданами — Законопроект № 415235-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается включить в категорию социально уязвимых граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий.

В Пояснительной записке указывается, что механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают, в числе прочего, обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности, профессии, — возможности полноценной самореализации.

Прекращение договора поручительства при гибели участника СВО — Законопроект № 417700-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае гибели участника специальной военной операции или признания его инвалидом I группы его обязательства, возникшие из договора поручительства, прекращаются.

В Пояснительной записке указывается, что в случае смерти поручителя либо объявления его умершим обязанными по договору поручительства являются наследники поручителя, которые отвечают перед кредитором солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Данный подход при рассмотрении споров, связанных с участием военнослужащих — участников специальной военной операции в договорах поручительства, представляется несправедливым, поскольку обязательства военнослужащего — участника специальной военной операции, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются — и в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств.

Включение в состав призывных комиссий депутатов, адвокатов, омбудсмен — Законопроект № 421849-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в состав призывных комиссий включаются представитель уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, представители политических партий, депутаты которых представлены в соответствующем представительном органе муниципального образования; представители некоммерческих организаций, специализирующихся в области защиты прав военнообязанных или военнослужащих.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена принятием закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросам исполнения гражданами воинской обязанности)», в соответствии с которым подавать жалобы в военкоматы будут иметь право только военнообязанные, военнослужащие и их законные представители. Указанный закон предполагает, что адвокаты и юристы не смогут оказывать юридическую помощь гражданам и что именно им запрещено подавать жалобы. Таким образом, граждане будут лишены возможности получить квалифицированную юридическую помощь, что снижает правовую защищенность призывников от недобросовестных действий.

Бесплатный проезд для детей участников СВО — Законопроект № 424952-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на бесплатный единый проездной документ имеют дети, в возрасте от семи до шестнадцати лет, участников специальной военной операции на территориях, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта предоставит дополнительные меры поддержки семьям граждан, защищающих и освобождающих земли новых субъектов Российской Федерации, - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области.

Лишение гражданства за уклонение от воинской службы — Законопроект № 430354-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому основанием лишения гражданства является совершение действий, выразившихся в уклонении лица, принятого в гражданство Российской Федерации, от исполнения воинской обязанности, мобилизации, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет.

В Пояснительной записке указывается, что возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации, не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для граждан Российской Федерации, в том числе воинскую обязанность, но при этом получая права в виде социальных гарантий, доступа к системе образования и здравоохранения и т.д.

Обзор налоговых событий за август 2023