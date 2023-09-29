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Обзор законопроектов

Лишение гражданства уклонистов, расширение призывных комиссий, отсрочка от армии отцов. Обзор военного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих.
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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих

Военное право за август 2023

Отсрочка от армии для отцов малолетних детей и детей-инвалидов — Законопроект № 414185-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от призыва предоставляется лицам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и осуществляющим уход за ним, а также имеющим ребенка в возрасте до трех лет.

В Пояснительной записке указывается, что многие семьи не могут полноценно заботиться о новорожденном, а другие откладывают рождение первого ребенка на время, когда будущий отец выйдет из призывного возраста. Отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье, поэтому матерям сложно полноценно работать и одновременно ухаживать за ребенком.

Участников СВО признают социально уязвимыми гражданами — Законопроект № 415235-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается включить в категорию социально уязвимых граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий.

В Пояснительной записке указывается, что механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают, в числе прочего, обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности, профессии, — возможности полноценной самореализации.

Прекращение договора поручительства при гибели участника СВО — Законопроект № 417700-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае гибели участника специальной военной операции или признания его инвалидом I группы его обязательства, возникшие из договора поручительства, прекращаются.

В Пояснительной записке указывается, что в случае смерти поручителя либо объявления его умершим обязанными по договору поручительства являются наследники поручителя, которые отвечают перед кредитором солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Данный подход при рассмотрении споров, связанных с участием военнослужащих — участников специальной военной операции в договорах поручительства, представляется несправедливым, поскольку обязательства военнослужащего — участника специальной военной операции, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются — и в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств.

Включение в состав призывных комиссий депутатов, адвокатов, омбудсмен — Законопроект № 421849-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в состав призывных комиссий включаются представитель уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, представители политических партий, депутаты которых представлены в соответствующем представительном органе муниципального образования; представители некоммерческих организаций, специализирующихся в области защиты прав военнообязанных или военнослужащих.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена принятием закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросам исполнения гражданами воинской обязанности)», в соответствии с которым подавать жалобы в военкоматы будут иметь право только военнообязанные, военнослужащие и их законные представители. Указанный закон предполагает, что адвокаты и юристы не смогут оказывать юридическую помощь гражданам и что именно им запрещено подавать жалобы. Таким образом, граждане будут лишены возможности получить квалифицированную юридическую помощь, что снижает правовую защищенность призывников от недобросовестных действий.

Бесплатный проезд для детей участников СВО — Законопроект № 424952-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на бесплатный единый проездной документ имеют дети, в возрасте от семи до шестнадцати лет, участников специальной военной операции на территориях, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта предоставит дополнительные меры поддержки семьям граждан, защищающих и освобождающих земли новых субъектов Российской Федерации, - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области.

Лишение гражданства за уклонение от воинской службы — Законопроект № 430354-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому основанием лишения гражданства является совершение действий, выразившихся в уклонении лица, принятого в гражданство Российской Федерации, от исполнения воинской обязанности, мобилизации, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет.

В Пояснительной записке указывается, что возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации, не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для граждан Российской Федерации, в том числе воинскую обязанность, но при этом получая права в виде социальных гарантий, доступа к системе образования и здравоохранения и т.д.

Обзор налоговых событий за август 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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