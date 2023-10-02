Минутка налоговых новостей за сентябрь 2023. Обзор для бухгалтера

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере.
PS. Полный выпуск смотрите позднее.
Содержание:
00:00 —Начало.
00:09 — Перспективные законопроекты.
00:19 — Бесперспективные законопроекты.
00:43 —Околоналоговые законопроекты.
01:02 — Конец.
Юзвак Максим
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