Повышение материнского капитала, трудовые гарантии матерей. Обзор семейного права

Законодательные инициативы, затрагивающие семейные вопросы

Семейное право за август 2023

Направление материнского капитала на образование матерей — Законопроект № 420340-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на получение образования женщинами в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

В Пояснительной записке указывается, что по данным Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ (март 2020 года), основными факторами, влияющими на отказ от рождения первого или последующих детей, являются отсутствие материальных возможностей (73% женщин и 70% мужчин) и необходимость найти более высокооплачиваемую работу (66% и 69% соответственно).

Увеличение материнского капитала — Законопроект № 430335-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому размер материнского капитала с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 ООО тыс. рублей - на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В Пояснительной записке указывается, что большинство участников программы (7,9 млн семей) направили деньги на улучшение жилищных условий (внесли первый взнос по ипотеке или погасили уже существующую, купили дом или квартиру, вложились в реконструкцию, достройку дома). Учитывая резкий рост с 2022 года стоимости жилья, а также реальный уровень инфляции, значительно превышающий 5,3%, необходимо установить с 1 февраля 2024 года более высокий размер материнского капитала.

Отсрочка от армии для отцов малолетних детей и детей-инвалидов — Законопроект № 414185-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от призыва предоставляется лицам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и осуществляющим уход за ним, а также имеющим ребенка в возрасте до трех лет.

В Пояснительной записке указывается, что многие семьи не могут полноценно заботиться о новорожденном, а другие откладывают рождение первого ребенка на время, когда будущий отец выйдет из призывного возраста. Отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье, поэтому матерям сложно полноценно работать и одновременно ухаживать за ребенком.

Бесплатный проезд для детей участников СВО — Законопроект № 424952-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на бесплатный единый проездной документ имеют дети, в возрасте от семи до шестнадцати лет, участников специальной военной операции на территориях, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта предоставит дополнительные меры поддержки семьям граждан, защищающих и освобождающих земли новых субъектов Российской Федерации, — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области.

Родители смогут запрещать обязательную форму в школе — Законопроект № 421127-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта.

В Пояснительной записке указывается, что целью данного законопроекта является предоставление права родителями обучающихся блокировать решения руководства образовательной организации о введении обязательной школьной форме. Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители, как основные заинтересованные стороны, имели возможность активного участия в этом процессе.

Повышение гарантий трудовых прав одиноких матерей — Законопроект № 421568-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до шестнадцати лет, не допускается (в настоящее время установлен возраст до четырнадцати лет).

В Пояснительной записке указывается, что поскольку в основном дети начинают получать начальное общее образование в школах в возрасте от шести с половиной до восьми лет, окончание этапа получения ими основного общего образования и сдачи соответствующих государственных экзаменов приходится, как правило, на возраст до 16 лет. Именно это обстоятельство послужило основанием для выбора предельного возраста ребенка (16 лет) при проектировании повышения уровня гарантий, которые законопроектом предлагается предоставить одиноким матерям.

Сохранение пособия на ребенка при выходе матери на работу — Законопроект № 426624-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае продолжения обучения лицом, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выхода лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, из указанного отпуска до достижения ребенком возраста полутора лет (в том числе, для работы на условиях неполного рабочего времени), а также если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на дому.

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта послужит дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать женщин-матерей от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено законодательством.

Обзор налоговых событий за август 2023