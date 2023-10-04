Инициативы Госдумы по пенсионным, военным, финансовым и другим вопросам. Обзор законопроектов

Пенсионное право

Упрощение выхода на досрочную пенсию педагогов — Законопроект № 413905-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право досрочного выхода на пенсию предоставляется лицам, не менее 25 лет осуществляющим педагогическую деятельность в общеобразовательных школах всех наименований, гимназиях, межшкольных учебно-производственных комбинатах трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся (межшкольных учебных комбинатах), школах-интернатах, детских садах, яслях-садах, садах-яслях, детских яслях, техникумах, колледжах, училищах и лицеях.

В Пояснительной записке указывается, что не только выработанный стаж педагога дает основания для назначения пенсии педагогическому работнику. Стаж работы педагога в образовательных учреждениях среднего профессионального образования может быть учтен только при условии обучения в указанных учреждениях не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет. На практике получить статус среднего образовательного учреждения, в котором обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет, невозможно.

Возврат индексации пенсий для врачей и учителей — Законопроект № 417727-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания, осуществляется в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций.

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе, особенно низкооплачиваемых специалистов низового звена бюджетных организаций (нянечки в детских садах, санитарки в больницах, социальные работники).

Комментарий к налоговым событиям за август 2023

Военное право

Отсрочка от армии для отцов малолетних детей и детей-инвалидов — Законопроект № 414185-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от призыва предоставляется лицам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и осуществляющим уход за ним, а также имеющим ребенка в возрасте до трех лет.

В Пояснительной записке указывается, что многие семьи не могут полноценно заботиться о новорожденном, а другие откладывают рождение первого ребенка на время, когда будущий отец выйдет из призывного возраста. Отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье, поэтому матерям сложно полноценно работать и одновременно ухаживать за ребенком.

Участников СВО признают социально уязвимыми гражданами — Законопроект № 415235-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается включить в категорию социально уязвимых граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий.

В Пояснительной записке указывается, что механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают, в числе прочего, обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности, профессии, - возможности полноценной самореализации.

Прекращение договора поручительства при гибели участника СВО — Законопроект № 417700-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае гибели участника специальной военной операции или признания его инвалидом I группы его обязательства, возникшие из договора поручительства, прекращаются.

В Пояснительной записке указывается, что в случае смерти поручителя либо объявления его умершим обязанными по договору поручительства являются наследники поручителя, которые отвечают перед кредитором солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Данный подход при рассмотрении споров, связанных с участием военнослужащих — участников специальной военной операции в договорах поручительства, представляется несправедливым, поскольку обязательства военнослужащего — участника специальной военной операции, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются — и в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств.

Включение в состав призывных комиссий депутатов, адвокатов, омбудсмен — Законопроект № 421849-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в состав призывных комиссий включаются представитель уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, представители политических партий, депутаты которых представлены в соответствующем представительном органе муниципального образования; представители некоммерческих организаций, специализирующихся в области защиты прав военнообязанных или военнослужащих.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена принятием закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросам исполнения гражданами воинской обязанности)», в соответствии с которым подавать жалобы в военкоматы будут иметь право только военнообязанные, военнослужащие и их законные представители. Указанный закон предполагает, что адвокаты и юристы не смогут оказывать юридическую помощь гражданам и что именно им запрещено подавать жалобы. Таким образом, граждане будут лишены возможности получить квалифицированную юридическую помощь, что снижает правовую защищенность призывников от недобросовестных действий.

Бесплатный проезд для детей участников СВО — Законопроект № 424952-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на бесплатный единый проездной документ имеют дети, в возрасте от семи до шестнадцати лет, участников специальной военной операции на территориях, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта предоставит дополнительные меры поддержки семьям граждан, защищающих и освобождающих земли новых субъектов Российской Федерации, — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области.

Лишение гражданства за уклонение от воинской службы — Законопроект № 430354-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому основанием лишения гражданства является совершение действий, выразившихся в уклонении лица, принятого в гражданство Российской Федерации, от исполнения воинской обязанности, мобилизации, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет.

В Пояснительной записке указывается, что возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации, не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для граждан Российской Федерации, в том числе воинскую обязанность, но при этом получая права в виде социальных гарантий, доступа к системе образования и здравоохранения и т.д.

Комментарий к налоговым спорам за август 2023

Семейное право

Направление материнского капитала на образование матерей — Законопроект № 420340-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на получение образования женщинами в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

В Пояснительной записке указывается, что по данным Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ (март 2020 года), основными факторами, влияющими на отказ от рождения первого или последующих детей, являются отсутствие материальных возможностей (73% женщин и 70% мужчин) и необходимость найти более высокооплачиваемую работу (66% и 69% соответственно).

Увеличение материнского капитала — Законопроект № 430335-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому размер материнского капитала с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 ООО тыс. рублей — на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В Пояснительной записке указывается, что большинство участников программы (7,9 млн семей) направили деньги на улучшение жилищных условий (внесли первый взнос по ипотеке или погасили уже существующую, купили дом или квартиру, вложились в реконструкцию, достройку дома). Учитывая резкий рост с 2022 года стоимости жилья, а также реальный уровень инфляции, значительно превышающий 5,3%, необходимо установить с 1 февраля 2024 года более высокий размер материнского капитала.

Образовательное право

Родители смогут запрещать обязательную форму в школе — Законопроект № 421127-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта.

В Пояснительной записке указывается, что целью данного законопроекта является предоставление права родителями обучающихся блокировать решения руководства образовательной организации о введении обязательной школьной форме. Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители, как основные заинтересованные стороны, имели возможность активного участия в этом процессе.

Распространение бесплатного горячего питания на всех школьников — Законопроект № 424973-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.

В Пояснительной записке указывается, что Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность. Болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорнодвигательного аппарата.

Размер стипендии не ниже МРОТ — Законопроект № 426525-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия выплачивается в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

В Пояснительной записке указывается, что на стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет 2 перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования. Не удивительно, что если образование в СССР считалось лучшим в мире, то нынешнее место в мире в этой сфере более чем скромное. Россия в рейтинге 100 лучших вузов мира представлена лишь МГУ, НИЯУ МИФИ, МФТИ и Томским университетом, находящимися в конце этого списка.

Флага России станет больше — Законопроект № 427507-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время торжественных церемоний официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

В Пояснительной записке указывается, что огромное количество спортивных и физкультурных мероприятий, например, в сфере массового спорта, проводятся без использования одного из ключевых государственных символов Российской Федерации.

Право на выплату к 1 сентября — Законопроект № 432056-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому проживающий на территории Российской Федерации один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство Российской Федерации и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года (далее — ежегодная выплата).

В Пояснительной записке указывается, что собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста.

Краткий обзор налоговых новостей за август 2023

Трудовое право

Дополнительный отпуск и повышенная зарплата для работников новых регионов России — Законопроект № 417035-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работникам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 8 календарных дней. Также предусматривается, что оплата труда работников, осуществляющих свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, производится с применением районных коэффициентов.

В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день сохраняется тяжелое материальное положение жителей четырех новых субъектов Российской Федерации, чьи жизнь и здоровье подвергаются риску в связи с продолжающимися обстрелами на указанных территориях.

Обязанности работодателя при жаре — Законопроект № 417717-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха 28,5 °С - на один час; при температуре воздуха от 28,6 до 29 °С - на два часа; при температуре воздуха от 29,1 °С и выше - на четыре часа.

В Пояснительной записке указывается, что в основном нормативном правовом акте, регулирующем трудовые отношения — ТК РФ, не установлены особенности работы при высокой температуре воздуха. Данный пробел не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня по причине повышенной температуры, что на практике зачастую вынуждает работодателей оформлять приказы о простое и в дальнейшем оплачивать время простоя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Повышение гарантий трудовых прав одиноких матерей — Законопроект № 421568-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до шестнадцати лет, не допускается (в настоящее время установлен возраст до четырнадцати лет).

В Пояснительной записке указывается, что поскольку в основном дети начинают получать начальное общее образование в школах в возрасте от шести с половиной до восьми лет, окончание этапа получения ими основного общего образования и сдачи соответствующих государственных экзаменов приходится, как правило, на возраст до 16 лет. Именно это обстоятельство послужило основанием для выбора предельного возраста ребенка (16 лет) при проектировании повышения уровня гарантий, которые законопроектом предлагается предоставить одиноким матерям.

Сохранение пособия на ребенка при выходе матери на работу — Законопроект № 426624-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае продолжения обучения лицом, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выхода лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, из указанного отпуска до достижения ребенком возраста полутора лет (в том числе, для работы на условиях неполного рабочего времени), а также если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на дому.

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта послужит дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать женщин-матерей от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено законодательством.

Право на отгул 1 сентября — Законопроект № 428454-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий — День знаний — с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

В Пояснительной записке указывается, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей - наших школьников. Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события. Участие родителей в торжественной линейке способствует этому.

Отпуск 1 сентября — Законопроект № 432628-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, получающего основное общее образование, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

В Пояснительной записке указывается, что проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» подготовлен в целях предоставления родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, получающего основное общее образование, права проводить ребенка в школу 1 сентября и присутствовать с ним в День знаний на торжественной школьной линейке.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-ое полугодие 2023

Финансовое право

Стоимость патента для мигрантов предлагают увеличить в 4 раза — Законопроект № 415661-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому размер фиксированных авансовых платежей, уплачиваемых иностранным гражданами при осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, увеличивается до 4800 рублей (сейчас 1 200).

В Пояснительной записке указывается, что в последнее время отчетливо фиксируется обеспокоенность граждан Российской Федерации количеством трудовых мигрантов, работающих в России, а также проблемами их адаптации в российское общество. По данным аналитики, по итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн. При этом более 90% трудовых мигрантов суммарно приехало из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. За год же количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн.

Повышение штрафа за неуплату налога — Законопроект № 416287-8.

Согласно законопроекту Умышленная неуплата обязательных платежей влечет взыскание штрафа в размере 100 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что административная ответственность за нарушение норм трудового законодательства, в том числе за уклонение от оформление трудового договора, влечет наложение максимального штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, налоговая ответственность в виде 40 процентов от неуплаченной суммы страховых взносов является несоразмерной совершенному правонарушению, не создает должных стимулов для работодателей и работников к надлежащему оформлению трудовых отношений и является недостаточной для решения проблемы «серой» занятости.

Запрет коллекторской деятельности — Законопроект № 422304-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается уступка кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита, а также запрещается коллекторская деятельность.

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом.

Жилищное право

В рамках реновации предлагают давать дома вместо квартир — Законопроект № 429957-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо предоставляемого в собственность равнозначного жилого помещения вправе получить за освобождаемое жилое помещение равноценный объект индивидуального жилищного строительства при сохранении регистрации гражданина по месту жительства в Москве.

В Пояснительной записке указывается, что По данным социологических опросов, в 2022 году число российских семей, желающих жить в собственном доме (объект индивидуального жилищного строительства - далее ИЖС), выросло на 1,7 млн (с 71% до 73% всех семей). При этом 65% семей живут в многоквартирных домах (40,1 млн) и только 35% семей живут в собственном доме (21,6 млн). В индивидуальном доме предпочли бы жить в 2 раза больше российских семей. Вопреки потребностям граждан в настоящее время большинство положений государственных программ по увеличению объемов вводимого жилья направлены на строительство многоквартирных домов.

Дайджест налоговых новостей за август 2023

Потребительское право

Секундомер для рекламы — Законопроект № 423318-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому прерывание телепрограммы или телепередачи рекламой, то есть остановка трансляции телепрограммы или телепередачи для демонстрации рекламы, должно сопровождаться демонстрацией обратного отсчёта времени до возобновления трансляции телепрограммы или телепередачи.

В Пояснительной записке указывается, что просмотр навязчивой и агрессивной рекламы вызывает раздражение и негативное отношение у зрителей, которые к тому же лишены возможности оценить длительность такой рекламы.

Водительское право

Ограничение стоимости парковок — Законопроект № 423980-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому повышение размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах не может быть выше темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации за предыдущий год.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления обоснованных и справедливых платежей за использование парковочных мест, особенно в условиях роста цен на услуги и товары.

Ограничение сноса самовольных гаражей — Законопроект № 425358-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому снос самовольной постройки, используемой в качестве гаража или машино-места в пределах городского округа, может быть осуществлен только в целях дальнейшего строительства н а участке самовольной постройки объектов социальной инфраструктуры и объектов благоустройства территорий.

В Пояснительной записке указывается, что органы исполнительной и муниципальной власти лишают права собственности граждан на гаражи и машино-мест в целях декларируемого строительства на этих площадях новых полезных объектов. Однако зачастую вместо полезных для граждан объектов появляются торговые центры или новые жилые 2 комплексы. Так, например, в Москве вместо конструктивистских гаражей на Рогожском валу планируется построить элитное жилье.

Запрет электросамокатов и ограничение их скорости — Законопроект № 430352-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому муниципальные образования смогут принимать решение об ограничении скорости использования прокатных средств индивидуальной мобильности или установление запрета на использование прокатных средств индивидуальной мобильности при одобрении такого решения на местном референдуме.

В Пояснительной записке указывается, что в последнее время наблюдается увеличение числа случаев агрессивного вождения с использованием прокатных средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на пешеходных зонах, парках, скверах. В соответствии с социологическими опросами, по мнению 81% граждан России, популярность электросамокатов влияет на рост числа аварий. Запрет водителям электросамокатов разгоняться быстрее 25 км/ч поддержали 82% граждан, запрет езды на тротуарах и пешеходных зонах поддержали 33%. При этом в текущем законодательстве не предусмотрена возможность региональных или муниципальных органов власти ограничивать использование прокатных электросамокатов.

Экологическое право

Компенсационное озеленение — Законопроект № 416177-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, где они были уничтожены, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же административном округе в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по площади.

В Пояснительной записке указывается, что согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты в Российской Федерации снизилась на 4% за последние 6 лет. В 2016 году в РФ общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляла 2 354 389 гектаров, а в 2022 году уже только 2 258 464 гектаров. В отдельных субъектах РФ отмечается еще большее снижение количества зеленых насаждений. Например, в центральном федеральном округе в 2020 году насчитывалось 379 тысяч гектаров, а в 2022 году только 340 тысяч.

ТОП-10 Налоговых споров за 2022