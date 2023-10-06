Супруги смогут запрещать друг другу распоряжаться общим недвижимым имуществом

Предлагается установить ограничения по распоряжению общим имуществом супругов (Законопроект № 444869-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы А.Г.Нечаев, В.А.Даванков, К.А.Горячева, О.Ю.Леонов, А.В.Скрозникова, Р.Б.Чемерис.

Содержание предложения

Согласно законопроекту при представлении одним из супругов заявления о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости, который является общим имуществом супругов, без его личного участия (далее в настоящей статье - заявление о невозможности регистрации) в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня приема органом регистрации прав соответствующего заявления вносится запись о заявлении о невозможности регистрации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время часто происходят ситуации, когда один из супругов может злоупотреблять своими правами, совершая сделки с общим имуществом в ущерб семейным интересам без уведомления супруга.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.