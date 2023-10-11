Рассматриваются перспективы освобождения общественных организаций инвалидов и ветеранов от налога на имущество (Законопроект № 453277-8).
Освобождение от налога на имущество организаций ветеранов и инвалидов. Рассмотрим законопроект
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Сегодня информационная безопасность стала неотъемлемой частью бизнеса, а проблемы в этой области могут привести к максимально серьезным последствиям, в том числе финансовым и репутационным потерям. Эффективность работы и качество результатов отдела ИБ зависит не только от компетенции сотрудников, но и от поддержки руководства.
Здравствуйте. Ведёт ли кто-нибудь учёт в программе 1С Расчёт квартплаты и бухгалтерия ЖКХ? Очень нужна помощь по работе юридического отдела? Как то можно вести учёт судебных дел и работу с приставам в этом разделе? А то мега-таблицы юристов в экселе просто убивают. Спасибо большое если откликнитесь)
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Как судью отстранили от работы после заседание по Zoom в полуголом виде.
В малом бизнесе на бухгалтера кроме бухгалтерского и налогового учета часто дополнительно взваливают делопроизводство, все виды отчетности, кадровую работу, финансово-экономическое планирование и воинский учет. На Клерке даже есть мем для такого универсального специалиста: «тыжбухгалтер». Рассказываем, как им не стать.
Сохраняйте на стену, чтобы не потерять. Когда общаюсь в бизнес-сообществах с предпринимателями, они часто мне рассказывают, как их вызывали на допрос в налоговую. И делятся историями дрожащим голосом и испуганным взглядом. И я их понимаю.😊
Как говорится, плоха та неделя, на которой не было размещения нового выпуска облигаций от лизинговой компании. Эта неделя, соответственно, хорошая, новый выпуск от ЛК Элемент детектед! Го смотреть, что скрывается за доходностью в 16%.
Минтруд собирается включить ежегодную индексацию пособий по безработице в новый закон о занятости.
Добрый день! В 2019г ООО покупала б/У самоходную технику ( горелую, неисправную) за 235тр и не поставила себе на учет ( в 1с не отразила ничего), сейчас они его поставили только на учет в гостехнадзоОсновное средство
Доброго дня, ситуация следующая: купили товар у поставщика, отгрузили покупателю, покупатель далеко находиться, через только 1-1,5 покупатель понял ,что ему товар не подходит, и он его возвращает наВозврат товара , можно ли использовать сразу 60.02, минуя 76.02?
Рассматриваются перспективы освобождения общественных организаций инвалидов и ветеранов от налога на имущество.
Вести бизнес в разных регионах Китая — все равно что вести бизнес в разных странах. Необходимо планировать конкретные стратегии с учетом уникальных особенностей каждого региона.
Коллеги добрый день! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: работник находится в отпуске по 15.10.23г. это воскресенье, хочет уволиться по уходу на пенсию не выходя с отпуска. Вопрос: как правильно и с какой даты написать заявление на увольнение; какого числа подать сведения в СФР.
Почему нельзя брать без согласия чужое изображение.
Складывается ощущение, что все было сделано наспех, без учета мнения бухгалтеров.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в уведомлении об исчисленных суммах налогов (КНД 1110355) сумма налога (п.4 данной формы) указывается с копейками или без?
Возможно, мои следующие слова будут сложны для понимания, но я хочу зафиксировать их для истории. Теперь у нас есть лента сообщений из Телеграм-канала "Красный уголок бухгалтера".
С 16 октября отменяется маршрут 777 (который весьма полезный для Налогового городка).
Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядела бухгалтерия в альтернативной вселенной? Где бухгалтера - это святые мученики, а ФНС присылает челобитные вместо требований? Где налоговый кодекс выбит на камне, а аудиторы сосланы на Луну?
Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.
Ребенок, даже маленький, может быть владельцем имущества и должен платить налоги. Самостоятельно он этого делать, конечно, не может, но есть же родители. Электронные повестки только дублируют обычные бумажные, а не заменяют их. Маркетплейсы подписали с владельцами ПВЗ стандарты работы. Теперь конфликтов должно быть меньше. И другие новости дня.
Собрали для вас основные проводки для учета НДС. Убедитесь, что у вас все верно.
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