Обзор антимигрантских инициатив Госдумы. Все самое интересное в одном посте

В обзор включены проекты законов о мигрантах, поступивших за последнее время.

За последнее время отдельные политические партии стали активно использовать недовольство граждан России потоком мигрантов. Это, в частности, выражается в содержании законопроектов, направленных на сокращение количества мигрантов.

В обзор включены проекты законов о мигрантах, поступивших за последнее время.

Стоимость патента для мигрантов предлагают увеличить в 4 раза — законопроект № 415661-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому размер фиксированных авансовых платежей, уплачиваемых иностранным гражданами при осуществлении трудовой деятельности в РФ, увеличивается до 4800 рублей (сейчас 1 200).

В пояснительной записке указывается, что в последнее время отчетливо фиксируется обеспокоенность граждан РФ количеством трудовых мигрантов, работающих в России, а также проблемами их адаптации в российское общество.

По данным аналитики, по итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн.

При этом более 90% трудовых мигрантов суммарно приехало из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. За год же количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн.

Запрет водителям-мигрантам работать без российских прав — законопроект № 434092-8

В связи с негативной статистикой ПДД по водителям-иностранцам и увеличением числа иностранных работников и предпринимателей на территории России в области перевозок предлагается внести изменения, которые позволят осуществлять трудовую деятельность, а также оказывать услуги по гражданско-правовым договорам в области перевозок иностранными гражданами только при наличии у них российского водительского удостоверения.

В пояснительной записке указывается, что по данным МВД чаще всего виновниками ДТП являются граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

Некоторые видео с такими ДТП попадают в сеть Интернет и вызывают высокий общественный резонанс, так как подобные ситуации демонстрируют, что граждане России не защищены на дороге и подвергаются повышенной опасности в связи с отсутствием адекватного организационно-правового механизма допуска водителей транспортных средств с иностранными национальными водительскими удостоверениями к участию в дорожном движении.

Ограничения на приобретение оружия мигрантами — законопроект № 434348-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается установление дополнительных оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, в течение 10 лет с момента приобретения гражданства РФ, а также не представившим в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган документов о воинском учете по месту жительства или месту пребывания.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время складывается ситуация, что мигранты сразу после получения российского гражданства оформляют разрешение на оружие без особых ограничений. При этом зачастую указанные лица не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания.

Возникает справедливый вопрос: для чего понадобилось оружие?

В Госдуме вновь потребовали ограничить в праве на оружие мигрантов, получивших гражданство РФ — законопроект № 441239-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому лица, имеющие гражданство РФ менее 5 лет, право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны не имеют.

В пояснительной записке указывается, что учитывая проводимую в настоящее время специальную военную операцию, и возникающие новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан РФ, предлагается установить дополнительные механизмы защиты в рамках режима оборота оружия.

Ограничение мигрантов, ставших гражданами, в получении маткапитала — законопроект № 437932-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей) у лиц, которые приобрели гражданство РФ в результате приема в гражданство РФ, возникает по истечении 5 лет с даты приобретения гражданства РФ в связи с рождением или усыновлением ребенка (детей) после указанного периода.

В пояснительной записке указывается, что приобретая гражданство РФ иностранный гражданин или лицо без гражданства должны доказать устойчивую с этим государством правовую связь.

Незаконных трудовых мигрантов предлагают подвергать обязательному выдворению — законопроект № 443895-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому при совершении определенных административных правонарушениях мигранты подлежат обязательному выдворению. Речь идет о следующих нарушениях:

Нарушение режима Государственной границы РФ.

Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ.

Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ.

Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента.

Несоблюдение установленных в соответствии с законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента

В пояснительной записке указывается, что несмотря на важнейшее позитивное значение миграции для экономического развития, нелегальная ее часть существенно нивелирует это, ухудшая экономическую безопасность региона, усиливая нелегальный оборот капитала и увеличивая тем самым обеспеченность ресурсами нелегальных экономических субъектов и обедняя бюджет региона или страны в целом.

Запрет мигрантам работать в отдельных отраслях экономики — законопроект № 453077-8

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому устанавливаемая Правительством доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, не может превышать 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности.

Кроме того, устанавливается запрет на привлечение трудовых мигрантов в следующих отраслях:

торговля розничная лекарственными средствами;

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;

торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;

деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

деятельность автомобильного грузового транспорта;

строительство;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения;

образование начальное общее, основное общее, среднее общее

В пояснительной записке указывается, что данные позволяют сделать вывод о том, что во многих сегментах российской экономики гастарбайтеры стали зарабатывать не меньше граждан России.

Тем самым, опровергается утверждение о том, что труд мигрантов якобы является более дешевым и выгодным для российской экономики.

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