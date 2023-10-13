Повышение налогов, отмена транспортного налога, мировые соглашения в обзоре налоговых новостей

Содержание:
00:00 — Начало.
00:14 — План.
01:08 — Формирование источников доходов бюджета на 2024 — законопроект № 448566-8.
03:35 — Налоговый льготы при оказании помощи добровольцам Росгвардии — законопроект № 445370-8.
05:02 — Расширение круга лиц, облагаемых налогом на сверхприбыль — законопроект № 446683-8.
07:20 — Госпошлина за алкогольную лицензию — законопроект № 441961-8.
10:07 — Освобождение от НДФЛ маленьких зарплат — законопроект № 447203-8.
11:41 — Инвестиционный вычет по налогу на прибыль за помощь армии — законопроект № 444833-8.
12:51 — Освобождение участников СВО от НДФЛ при продаже жилья — законопроект № 447372-8.
14:37 — Повышение в три раза социальных налоговых вычетов по НДФЛ — законопроект № 448506-8.
16:27 — Передача информации о расходах физ.л. на приобретение ценных бумаг — законопроект № 446407-8.
17:48 — Введение ресторанного сбора для поддержки СВО — законопроект № 448143-8.
20:22 — Отмена транспортного налога, скидки по ЖКХ, бесплатные лекарства и другие меры поддержки многодетных семей — законопроект № 444229-8.
21:34 — Мировое соглашения по налоговым спорам - письмо от 17 августа 2023 г. № БВ-4-7/10590.
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