Налоговый дайджест за сентябрь 2023. Что произошло в этот месяц?

Дайджест составлен на основании ежедневного анализа налоговых событий
Содержание
Оформление перевода иностранных документов в налоговых отношениях.
Определение момента приостановления отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения.
Амортизация неотделимых улучшений по истечении договора аренды.
Составление разделительного баланса при реорганизации.
Налог на прибыль при возврате денежных средств.
НДФЛ при оплате в командировке бизнес-залов.
Учет процентов по займу, взятому на покупку акций.
НДС при льготной реструктуризации займа.
НДС при сдаче апартаментов под гостиницу доверительным управляющим.
Учет расходов на высокотехнологичное оборудование.
Учет расходов по спорам с участием финансового омбудсмена.
Налог на самозанятых при реализации результатов интеллектуальной деятельности.
Начисление страховых взносов физ.лицу без статуса ИП.
Учет задолженности ликвидированного должника при субсидиарной ответственности контролирующих лиц.
НДС при возмещении убытков в связи с рекультивацией земель.
Повышение госпошлины за алкогольную лицензию.
НДС при заверении подписи в банке.
Учет расходов при простое.
Определение срока владения акциями при реорганизации в целях налога на прибыль
Инвествычет по налогу на прибыль при помощи участникам СВО.
Налоговые льготы для участников добровольческих формирований Росгвардии.
Другие материалы
Налоговые споры за 1 полугодие 2023 - ссылка
Комментарии